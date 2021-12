Po dálnici se lidé na Jičínsku ještě několik let neprojedou, jako první vlaštovka moderní rychlostní silnice ale přibylo v Hořicích nové oddělení dálniční policie. Strážci zákona od října dohlíží na dodržování pravidel silničního provozu, ale pomáhají také kolegům z jiných oddělení. Do vínku dostalo oddělení kromě nových aut také přenosný defibrilátor. Po dokončení dálnice D35, která protne okres na trase Hradec Králové – Jičín, se z Hořic přesunou do nového centra v Chomuticích.

Silnice na Jičínsku brázdí nová dálniční policie. Dostali auta i defibrilátor