Estakáda u Hořic, obchvat Opočna, oprava silnice Nový Bydžov – Bašnice či přeložka silnice Jičín, Robousy – Valdice. To je jen malý výčet míst, kde budou mít řidiči kvůli uzavírkám nervy na pochodu.

Královéhradecký kraj a ŘSD do oprav silnic nasypou rekordní 2,5 miliardy korun. „V minulosti do silnic druhé a třetí třídy nešel dostatek financí a jejich stav tomu odpovídá. Letos máme v plánu osmačtyřicet staveb. Na ně plynou peníze z kasy hejtmanství i státních zdrojů. Jsem rád, že se poslední roky objem těchto financí pohybuje kolem jedné miliardy korun. Tato suma nám pomůže opravit zhruba 100 kilometrů silnic. V letošním roce to bude necelých 90 kilometrů komunikací a 11 mostů,“ uvedl náměstek hejtmana Marin Červíček a dodal, že z roku 2018 přechází do letoška 21 staveb v hodnotě přes 600 milionů korun a kraj letos zahájí 27 staveb v hodnotě téměř 900 milionů korun (prostavěno v roce 2019). „Hodnota staveb, které přecházejí do roku 2020, respektive 2021, je dalších asi 600 milionů korun,“ dodal Martin Červíček.

Mezi nejvýznamnější „krajské“ dopravní stavby zahájené letos patří obchvaty Opočna a Domašína na Rychnovsku nebo rekonstrukce silnic z Hostinného do Rudníku, z Prkenného Dolu do Královce nebo silnice v Horním Kostelci na Náchodsku. Stejně jako loni více než 600 milionů korun na dopravní investice pokryje Integrovaný regionální operační program (IROP), který letos financuje 14 projektů, z toho devět zahajovaných. Nejnákladnější stavbou z IROPu je přeložka silnice Jičín, Robousy – Valdice, kde se letos prostaví 130 milionů korun. Částku přesahující 105 milionů korun si letos vyžádá první etapa rekonstrukce komunikace z Nového Bydžova do Bašnice. V květnu se po měsících čekání dočkají obyvatelé Svinar nového přemostění přes Orlici. Stavebních strojů se však nezbaví. Jakmile se totiž most znovu otevře, vrhnou se dělníci na první etapu rekonstrukce silnice na průtahu Malšovou Lhotou, která vyjde na téměř 50 milionů korun.

V rámci akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny se v minulých týdnech začalo také s pracemi na stavbě obchvatu Opočna za 100 milionů korun.

Pozadu s investováním do silnic nezůstane ani ŘSD. Do oprav silnic v regionu dá téměř miliardu korun. „Na letošní rok máme naplánovaných 33 staveb, z nichž řada přechází z minulého ro-ku,“ uvedl šéf ŘSD v Královéhradeckém kraji Marek Novotný.

17 měsíců objížděk

Jednou z nejnákladnějších bude rekonstrukce mostu v Hořicích za 230 milionů korun. Tento most se pro řidiče uzavře 25. dubna a otevře v září roku 2020. „Během rekonstrukce dojde k úplnému snesení nosné konstrukce mostu, k částečnému odbourání opěr a podpěr mostu,“ dodala k opravě hořické estakády mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Nový most má být nově o zhruba metr výše nad železniční tratí než dosud. To umožní v budoucnu následnou elektrifikaci železnice. Současně vzniknou na straně směrem k mostu nové protihlukové stěny do výšky 2,4 metru. Na objížďky si budou muset zvyknout i řidiči v jiných regionech. „Máme jich celou řadu v řádech desítek milionů. Na Rychnovsku, okolo Jaroměře či v Trutnově. Samozřejmě že tam, kde je zvýšený počet dopravních nehod, se budují levé odbočovací pruhy. To je například na silnici u obce Dohalice,“ uvedl Marek Novotný.

Prokleté mosty

Na komplikace v dopravě se budou muset připravit i řidiči v Hradci Králové. Důvodem je rekonstrukce Labského mostu, která potrvá dva měsíce. V půlce května se přidají práce i na mostu U Soutoku. Práce na Labském mostu jsou přitom už hradeckým evergreenem. Dopravní omezení kvůli jeho rekonstrukci zažívají řidiči v Hradci téměř každoročně. Jen loňský rok byl výjimkou. V roce 2017 přitom Ředitelství silnic a dálnic hlásilo, že Labský most čekají klidné časy. Teď jsou ale dělníci na mostě zpátky kvůli opravě vozovky. „Na mostě probíhá výměna živičného povrchu. Vozovka se bude opravovat po etapách až ke Kydlinovské ulici a skončí začátkem června,“ řekl Marek Novotný. Na tuto opravu poté naváže oprava vozovky od křižovatky Tesla po Hradeckou pekárnu. Labský most však není jediný, který letos bude řidičům v Hradci Králové kvůli opravám komplikovat život. 17. května se dělníci vrhnou na most u soutoku.

„I tento most opravíme po etapách tak, aby byl vždy z části průjezdný. Bude se odbourávat část chodníků a měnit izolace,“ uvedl za ŘSD Marek Novotný a dodal, že oprava potrvá čtyři měsíce.