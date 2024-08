Dočasným domovem dvou Lišek, jak se dvoučlánkovým motorovým jednotkám lidově říká, se stalo depo v Trutnově. Cestující se s nimi v následujících dnech setkají na vybraných spěšných vlacích na trati mezi Trutnovem a Martinicemi v Krkonoších. Jednotky byly pro zácvik zapůjčeny z Jihočeského kraje. První královehradecké Lišky dorazí do regionu poslední týden v srpnu.

„Královéhradecký kraj bude do budoucna jedno z hlavních teritorií našich vlakových Lišek „RegioFox“. Abychom uvedli nové vlaky pro naše cestující do provozu co nejrychleji po jejich převzetí od výrobce, začali jsme školit kolegy z Trutnova v předstihu na dvou jednotkách z Jihočeského kraje,“ uvádí Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

„Jsem velice rád, že v našem kraji probíhá v dostatečném předstihu zaškolení personálu Českých drah na nových vlacích RegioFox. Personál se bude učit na dvou jednotkách, které byly našemu kraji pro tyto účely zapůjčeny z Jihočeského kraje. Těším se, že od 28. srpna přivítáme do provozu nové Lišky, které budou určeny pro Královéhradecký kraj,“ uvádí Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje.

Zahájení provozu s cestujícími navazuje na dosavadní statický zácvik strojvedoucích, vlakového a také servisního personálu, který v trutnovském depu probíhá od uplynulého týdne. RegioFox dnes poprvé vyjel jako spěšný vlak na spoji Sp 1800, který odjel z trutnovského hlavního nádraží v 6:15 hod.

Do konce měsíce srpna by České dráhy od výrobce PESA měly převzít celkem 4 jednotky přímo již určené pro Královéhradecký kraj. Oficiální prezentace moderních regionálních vlaků pro neelektrifikované tratě proběhne za účasti vedení kraje ve středu 28. srpna.