Ceny obědů v českých restauracích v srpnu opět rostly, ačkoliv oproti loňským měsícům bylo jejich tempo pomalejší. Vyplývá to z Edenred Restaurant Indexu sestavovaného na základě plateb více než 220 tisíc majitelů benefitních karet Edenred, který mapuje ceny obědového stravování v českých restauracích. Podle něj Češi v srpnu za polední menu v restauraci průměrně zaplatili 192,4 Kč, jen o 30 haléřů více než v červenci. Meziroční nárůst cen obědů činil v srpnu 4,1 %.

Zaměstnanci, kteří si dopřávají oběd v restauraci či kantýně každý pracovní den, tak za polední stravování měsíčně zaplatí v průměru 4 040 korun. V srpnu loňského roku přitom vyšlo 21 obědů1 průměrně jen na 3 880 korun. Pokud by tedy strávníci do obědů investovali letos stejnou částku jako loni, museli by téměř jednu celou porci vynechat. Zaměstnanců, kteří pravidelně obědvají v restauracích, přitom není málo. Podle květnového průzkumu STEM/MARK pro společnost Edenred chodí na oběd do restaurace skoro pětina (19,6 %) pracujících. V kantýnách nebo jídelnách obědvá každý třetí dotázaný. Hned 32 % zaměstnanců stravujících se v restauracích, kantýnách či jídelnách tak zároveň podle průzkumu činí každý pracovní den.

„Pro řadu zaměstnanců znamená stravování v kantýně či restauraci jeden z mála způsobů, jak si během dne zajistit kvalitní a vyváženou stravu v příjemném prostředí. Tento standard se ovšem letos pro ně stal výrazně nákladnějším, zejména pokud přihlédneme k tempu růstu mezd. Čtyři tisíce korun představují v rodinném rozpočtu nemalý náklad a není proto divu, že zaměstnanci v posledních letech oběd v restauraci častěji vynechávají a raději volí levnější alternativy. Ty pro ně ovšem mohou být výrazně méně prospěšné ze zdravotního i společenského hlediska,“ komentuje Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred.

Desetina mzdy na obědy – ale ne všude!

Její slova potvrzuje srovnání průměrných útrat za měsíční stravování s průměrnými mzdami v regionech. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu1 dosahovala průměrná mzda ve druhém čtvrtletí 45 854 korun. Mezi jednotlivými kraji ovšem panují propastné rozdíly. Zatímco v Praze si zaměstnanec průměrně přijde na více než 56 tisíc korun, v Karlovarském kraji průměrné mzdy jen těsně přesahují hranici 39 tisíc korun. To je až o 30 % méně.

Ačkoliv se ceny obědů rovněž výrazně liší napříč regiony, jejich nižší cena nemusí vždy nutně znamenat, že na nich místní strávníci ušetří! Například lidé v Českých Budějovicích či Liberci za 21 obědů zaplatí více než desetinu svých průměrných měsíčních příjmů. Naopak v hlavním městě, kde jsou ceny obědů zdaleka nejvyšší, zaplatí strávníci za jídlo v restauraci nejmenší část svých příjmů – aktuálně jen něco málo přes 8 %.

„Levnější cenovka poledního menu ještě nutně neznamená, že je stravování pro zaměstnance v daném regionu dostupnější. V mnohých případech je to zcela naopak. Zatímco v Praze si zaměstnanec z jedné průměrné výplaty může pořídit celkem až 260 obědů, v Českých Budějovicích je to pouhých 206 porcí. Najít dostatečně pestrou nabídku proto může být v mnoha periferních lokalitách mnohem obtížnější,“ dodává Aneta Martišková.