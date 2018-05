Restaurace bez kouře a štamgastů

Jičín – Lokál plný kouře i štamgastů. To jičínská suterénní hospoda Batalion pamatuje ještě před přijetím protikuřáckého zákona. Nyní uplyne rok od jeho zavedení a na omezování si stěžují kuřáci i samotní provozovatelé.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

Po celém Česku platí takzvaný protikuřácký zákon od 31. května loňského roku. Zakazuje kouření v restauracích a dalších veřejných prostorách. Z jičínského Batalionu vyhnal kuřáky přímo na hlavní ulici ze Žižkova náměstí. Kuřáci tu jsou jako na pranýři.



„Je nám to nepříjemné, stojíme tady v centru města, každý na nás kouká,“ stěžují si. „Prostor pro ně nemáme. Nadávají nám, ale nedá si nic dělat,“ přiznává výčepní oblíbené pivnice, podle kterého se kvůli nekompromisnímu opatření snížil počet hostů nejméně o čtyřicet procent. „Když je chladno, tak lidi přijdou. Ale když je hezky, raději vysedávají na zahrádkách,“ nalévá nám čistého vína. Pod podloubí vyhnal zákaz kouření hosty restaurace Harmonie na Valdštejnově náměstí v Jičíně.



„To víte, že se to někomu nelíbí. Když jsou skupinové srazy, lidé chodí ven, větrají, ale co máme dělat,“ popisuje situaci v restauračním zařízení Petr Forgáč.



Organizátoři společenských setkání si prý už ověřují, kde se dá kouřit a srazy raději pořádají v místech, kde si mohou zapálit. „Tím nám těchto akcí rozhodně ubylo,“ zdůrazňuje Forgáč, kdysi náruživý kuřák, který denně vykouřil až šedesát cigaret.



„Přestal jsem ze dne na den. Vedlo mě k tomu více faktorů. Je to už dva roky, v době, kdy se začalo mluvit o protikuřáckém zákoně. Nesouhlasím s ním, i když jsem nekuřák,“ tvrdí Forgáč a pokračuje.



„Za chvíli nám nařídí, že máme nosit hodinky místo na levé ruce na pravé. Je to omezování svobody,“ zlobí se. Poukazuje na další nesmysly. „Na autobusovém nádraží startují staré autobusy a nikdo se nezabývá tím, kolik zplodin tu lidé nadýchají. Kuřáci si tu ale nesmí zapálit,“ kritizuje podle něho nesmyslná opatření, vztahující se k zákazu kouření na veřejných prostranstvích. Zákon se totiž s některými výjimkami vztahuje na veškeré veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory, letiště, nástupiště, zastávky nebo veřejné dopravní prostředky. Platí ale i pro zdravotnická zařízení, školy, dětská hřiště a sportoviště. Kromě restaurací si lidé nesmí zapálit ani v kinech, divadlech nebo v prostorách zoologických zahrad.



Jičínská Restaurace U Piráta na tom není lépe, klientela se zde o třetinu snížila. Příchozí kuřáci tu jsou ale kryti před veřejností, kouří u stolečku na dvorku.

„Dopad zákona není likvidační, ale tržby šly rozhodně níž,“ konstatuje Miroslav Záhumenský.



„Chodím do klubu, kde se kouří už léta venku. Nějak jsme si na to všichni zvykli, i když dát si dobré pivo a cigárko, to prostě patří k sobě,“ míní kuřák Roman.