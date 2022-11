Vrátila jsem se totiž ke staré dobré remosce. Moji rodiče ji měli na chatě a když v ní máma upekla kuře, bylo krásně šťavnaté a křupavé. Svatebním darem jsem ji dostala i já, ale asi před pěti lety se porouchala, a tak jsem ji vyhodila. Ale protože cena elektřiny je skutečně vysoká, rozhodla jsem se, že koupím v bazaru jinou remosku a dám jí šanci. Má dvě mísy, stojánek a ano, je hliníková, ale používám do ní pečící papír. Je neskutečné, co všechno umí. O mase nebo pečených bramborách a šunkoflecích hovořit nebudu, to každý zná. Avšak ta holka zvládne v pohodě chleba, rohlíky, uškvaří sádlo bez prskání, upeče štrůdl i bábovku. Vyzkoušela jsem v ní i řízky na sádle, a to kuřecí i vepřové a nemají chybu.