Téma letošní výzvy se diskutovalo už loni, místo balutu (vařeného kachního nebo kuřecího embrya, jihokorejské pouliční pochoutky, která je v mnoha zemích světa zakázaná) pořadatelé naštěstí zvolili na první pohled příjemnější úkol. Před Maxijedlíka a jeho dva vyzyvatele vyskládali čtyřicet Kubištových trubiček plněných vanilkovým krémem, kelímek vody, mléka a pro případ nutnosti i piva z nedalekého stánku. Zadání znělo jasně: sníst za tři minuty co nejvíc kousků.

Každý ze soutěžících zvolil jinou taktiku. Maxijedlík ládoval jednu trubičku za druhou s chladným soustředěním sobě vlastním. Jeho vyzyvatelka, která se před soutěží přiznala, že má zrovna narozeniny, si sladké trubičky očividně vychutnávala a třetí soutěžící, Maxijedlíkův častý soupeř Michal Malík, nasadil tempo pojídání trubiček po třech.

Tři odlišné strategie, tři minuty a v závěru velmi těsné skóre. Oslavenkyně skončila na bronzové příčce s dvanácti snědenými trubičkami, stříbrný Malík jich snědl čtrnáct a rekord v pojídání Hořických trubiček na tři minuty si odnesl s osmnácti kousky Maxijedlík. "Vážně jsem si myslel, že těch čtyřicet trubiček zvládnu. Nezdá se to, ale je to vážně hodně těžké, špatně se polyká. Původně jsem chtěl udělat soutěž na delší čas, tři minuty jsou opravdu málo," komentoval svůj výkon po soutěži Maxijedlík.

Český přeborník v pojídání čehokoliv se účastní soutěží doma i v zahraničí. Už loni se chystal na soutěž v pojídání hot dogů v Las Vegas, letos by se snad cesta konečně mohla vydařit. Němec proto přes léto usilovně trénuje. "Dneska mě ještě čeká cesta do Pardubic, kde budu jíst bramboráky. Nedávno jsem také soutěžil v pojídání marmelády," doplnil. V Bezděkově snědl 2,4 kilogramu jahodové marmelády s levandulí za čtyři minuty.

A jak se rekordman chystal na pojídání trubiček? "Asi nijak. Mívám problém s tím, že když se pravidelně nenajím, je mi špatně. Tak jsem poobědval burger z jednoho místního stánku. Navíc by to byl hřích, být na takovéhle skvělé akci a nic neochutnat," smál se po soutěži, s nově vypsaným certifikátem o získaném rekordu v ruce, Maxijedlík Jaroslav.

A není to málo, Antone Pavloviči?



"Schoval jsem vám jedno balení, schválně si doma stopněte tři minuty a zkuste to," říká mi vesele Maxijedlík po soutěži. Sama jsem mu totiž přiznala, že jsem od známého rekordmana čekala víc než osmnáct kousků. Hrdost mi nedala a doma jsem to zkusila. Sice jsem v jídle na rychlost nikdy nesoutěžila a raději si svá sousta gurmánsky vychutnám, tohle ale přeci nemůže být takový problém. A přiznávám - tak moc jsem se dlouho nespletla.



Po schroustání první trubičky mě optimismus nepřechází. Díky náplni není suchá, ani nemám tendenci sahat po sklenici vody. Po čtvrtém kousku poprvé koukám na hodinky a s hrůzou odpočítávám poslední minutu. Každá další trubička se lepí víc a víc, šestou beru do ruky se sebezapřením. Když začíná pípat časomíra, zapíjím první polovinu sedmé.



Když Jardovi píšu o svém "úspěchu", dodávám, že příště si tradiční hořickou pochoutku radši vychutnám jen tak, pomaličku a ke kafi. "Taky bych si je dal radši ke kávě," přitakává s tím, že se těší, až příště v Hořicích mimo soutěž rekreačně ochutná trubičky od všech zdejších výrobců.