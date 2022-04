"Jsem ráda, že jsme celý projekt stihli dokončit za rok. A to i v době covidu," říká starostka Vidochova Věra Poláková.

Změny si návštěvník všimne už při vstupu do školy. Ten nově vede přes přilehlou zahradu a začíná u nového plotu s bezpečnostní brankou. "Je to velká výhoda, děti tak nevybíhají ze školy přímo do silnice. Branka je alespoň trochu zabrzdí," říká Poláková, která má sama syna v první třídě zdejší základky.

Revitalizace se dočkala také zahrada, kde vznikla relaxační zóna, ale především vznikla nová víceúčelová budova, ve které jsou nyní tolik potřebné šatny. "To tu dříve nebylo. Žádné šatny jsme neměli. Teď máme místa oddělená pro školkáčky a školáky. Jsem moc pyšná na to, že má teď každé dítě svou skříňku a svůj prostor," ukazuje Poláková. Přístup po celém přízemí včetně nových sociálek je bezbariérový, opravy se dočkalo také zázemí pro předškolní děti.

Na rekonstrukci a výstavbu víceúčelové budovy škola získala dotace - jeden milion z krajského úřadu Královéhradeckého kraje a téměř 8 milionů z ministerstva financí. Díky čerpání dotačních titulů tak mohla být rekonstrukce dokončena rychle i v době krize a zdražování práce a materiálů.

Vítáme vás na světě! Podívejte se na miminka z našeho regionu

Vidochovskou základní školu letos navštěvuje 26 dětí, mateřinku dokonce 33. Jejich kapacita je tak zcela naplněná. Podle starostky jsou to převážně místní děti, které spolu vyrůstají už od mala, znají se a tvoří pevný kolektiv. I přechod ze školky do první třídy je tak pro ně jednodušší. Za dětským programem do Vidochova ale jezdí děti až z Nové Paky. "Pořádají se u nás karnevaly a dětské dny, na které přijíždějí až stovky dětí z celého okolí. Tak jsou oblíbené," popisuje vidochovský rodák František Buřil, který ve zdejším prostředí vychoval dvě dnes už dospělé děti.

Deník na návštěvěZdroj: Deník

Podle učitele předškolních dětí Ondřeje Macháčka mají žáci bohatý program i ve školním roce. I předškoláci už vyrážejí například na lyžařské kurzy, cyklovýlety, exkurze nebo bruslení. Ve škole se ale scházejí také dospělí. Vidochovské ženy se před svátky setkávají v v kuchyni zdejší školní jídelny, kde například na Zelený čtvrtek pekly společně mazance, před Vánoci zase pravidelně pletou vánočky.