Přestavba části Čestného dvora už trvá více než dva roky. Na počátku stála diskuze s veřejností, na které se zcela jasně projevila potřeba v Lodžii vybudovat sál, který by odpovídal požadavkům moderní doby a poskytl prostor pro setkání, konference, přednášky, ale především divadla, kterými jsou akce Valdštejnského imaginária proslulé. "Projekt je unikátní, v barokní památce tu vzniká sál, který nemá v podobných prostorách obdobu," doplnil Vydra loni na jaře.

Covidová situace a vícepráce zdržely celou řadu projektů, přestavbu Lodžie nevyjímaje. Práce měly skončit na podzim 2021, ještě na začátku února 2022 ale nadále pokračují. Nové termíny přitom počítaly s koncem ledna. "Bohužel se to nestíhá, zhotoviteli se termín nepodařilo dodržet," potvrdil odpovědný referent z jičínského odboru investic Jaroslav Šenberk.

Podle Šenberka by mělo být hotovo v prvním letošním pololetí. "Nejde jen o stavební práce, následovat bude stěhování techniky a zařízení do sálu a kompletní příprava na provoz," doplnil. Termín do poloviny roku potvrdil také starosta Jičína Jan Malý.

Sál se nicméně s největší pravděpodobností nestihne dokončit do Valdštejnských slavností. Jedna z největších kulturních akcí na Jičínsku se do hlavního města Valdštejnova panství vrací vždy v sudém roce, v lichých letech je pořádá město Frýdlant. Po covidových prodlevách budou letošní slavnosti velkolepým návratem Albrechta z Valdštejna na jičínskou scénu. Na svém koni by měl slavnostně přijet o posledním květnovém víkendu.

Pro pořadatele ale v souvislosti s nekončícími pracemi nastávají i další nepříjemnosti. Z nejistých termínů totiž vyplývá také nejistota pro další kulturní akce, které by se měly v prví polovině roku v Lodžii odehrát. Nejvíce se nyní bojí o ProART festival, který je naplánovaný na konec letošního července.

Rekonstrukce Lodžie je napojená na projekt česko-polské spolupráce Cesta valdštejnských architektů, který čerpá potřebné dotace na opravu zapojených památek. "Doufáme, že se zpoždění na čerpání dotace neprojeví. V tuto chvíli nemůžeme říct nic konkrétního, jednáme s poskytovatelem dotace o dalších krocích," uvedla referentka dotačního oddělení jičínské radnice Štěpánka Kolcová.

Celková cena projektu opravy Valdštejnské lodžie se zatím vyšplhala k 32 milionům korun. Brzy také začne rekonstrukce další části Čestného dvora, při které by měl mimo jiné vzniknout nový průchod do Libosadu.