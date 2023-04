Regionální muzeum a galerii v Jičíně čeká proměna za 40 milionů korun

Jičínské muzeum, které ročně navštíví desetitisíce lidí, čeká historická proměna, na jakou čekaly jeho expozice 30 let. Letos v září se muzeum pustí do modernizace svých expozic, které přinesou novátorství, hravost i interaktivitu a budou tak splňovat nároky muzejnictví 21. století. Do konce roku 2026 by mělo být vše hotové.

Nová expozice jičínského muzea - herna. | Foto: archiv Krajského úřadu Královéhradeckého kraje