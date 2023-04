„Jičínský projekt modernizace muzejních prostor považuji za osobitý a velmi kvalitní. Atraktivnější nabídka pro návštěvníky by se měla stát dalším významným cílem turistického ruchu na Jičínsku s přínosem pro celý kraj. V rámci nabídky mezi dalšími muzejními expozicemi v Královéhradeckém kraji bude jičínské výstavnictví nabízet zajímavý impulz, který milovníci historie nikde jinde nenajdou,“ uvedla Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči.

Modernizace jičínské muzejní expozice se připravovala několik let a před lety se neúspěšně pokoušela ucházet například o podporu z tzv. norských fondů. Právě evropská finanční podpora konečně umožnila se do modernizace pustit.

Galerie zůstane otevřená i během rekonstrukce

Nová expozice by měla být dokončena do konce roku 2026. "Čas, který si práce vyžádá, potvrzuje šíři záběru, se kterým se do projektu pouštíme: výsledek bude stát nepochybně za to a věřím, že strhne pozornost návštěvníků v rámci regionu i mimo něj. Naše galerie zůstane i během rekonstrukce stále otevřená. Edukační aktivity muzea během úprav přesuneme do budovy bývalé fary v Robousích, kterou naše instituce spravuje,“ upřesnil Michal Babík, ředitel jičínského muzea a galerie, které patří mezi nejvýznamnější instituce svého druhu v kraji a každoročně ho navštíví desetitisíce lidí.

Interaktivita, hravost i nápaditost

Jičínské muzejní expozice nabídnou soudobou interaktivitu, hravost i nápaditost. Proměnou ale projdou vedle expozic také samotné muzejní prostory v celém prvním patře jičínského Valdštejnského zámku, ve kterém vznikne rovněž nová recepce muzea. Jednou z novinek, kterou budou moci návštěvníci v jičínském muzeu po proměně ocenit, bude možnost cestovat v expozicích proti proudu času. „Návštěvník vstoupí do nových expozic ze současnosti, z nejnovější doby, a postupně bude chronologicky skrze jednotlivé místnosti sestupovat do starších a starších dob. Poslední část expozice tak bude věnována pravěku,“ přiblížil koncept nové expozice ředitel Michal Babík.

Nová expozice jičínského muzea - výbuch.Zdroj: archiv Krajského úřadu Královéhradeckého krajeHlavní leitmotiv expozice bude tvořit místní „akční“, nepřehlédnutelná historická událost: výbuch jičínského zámku v 17. století. „V únoru roku 1620 tam došlo k výbuchu střelného prachu. Tato historicky známá událost se bude výtvarně objevovat v nové expozici také a bude mít určitou speciální roli,“ upřesnil ředitel Babík.

"Modernizace muzejních prostor bude probíhat v přímé spolupráci s městem Jičín, kterému zámek patří. Podobně je tomu třeba v Hradci Králové, kde významnou Kotěrovu budovu muzea vlastní město, ale muzejní instituci stejně jako v Jičíně spravuje Královéhradecký kraj," vysvětlil Dan Lechmann.

Modernizace muzejních expozic citlivě promění prostory zámku – zajistí například dlouho vyhlíženou bezbariérovost –, které využívá jičínská veřejnost pro různé místní kulturní a společenské události.