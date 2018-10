Referendum: Ano či ne pro Lázeňskou

Dřevěnice - Obec řeší, jak naložit se silnicí třetí třídy v Lázeňské ulici. Část novousedlíků lobuje za to, aby obec silnici od kraje koupila a omezila zde provoz, starousedlíci jsou proti.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Protože ani mezi zastupiteli nepanuje jednotný názor, obec se rozhodla vyhlásit v rámci komunálních voleb anketu. Místní tak mají rozhodnout, zda více jak kilometrový úsek vozovky Dřevěnice nebude vlastnit nebo ho převezme se všemi právy a povinnostmi. Správa silnic v tom případě přislíbila opravu povrchu, spočívající ve vyrovnání a tím i navýšení stávajícího asfaltového krytu, avšak bez opravy základu. Následné opravy a údržba by byly hrazeny z obecního rozpočtu.



„Převzetí silnice bude mít nezanedbatelný vliv na rozpočet obce. Nejsem proto, aby obec takto zatížila svůj rozpočet,“ netají se svým postojem starosta Dušan Vrabec.

Silnice je stará více jak sto let a pouhá oprava krytu bude podle starosty dočasná.



Novousedlíci by si přáli, aby zde v budoucnu vznikla případně i pěší zóna a provoz byl limitován třicetikilometrovou rychlostí. To je podle policie nerealizovatelné.