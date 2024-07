Pro předplatitele

Tomáš Cerman Redakce dnes 09:53

Na trhu s nemovitostmi panuje výrazný růstový trend, minimálně to platí pro starší byty. Zkoumaná města zaznamenala meziročně růst od 4 procent v Ústí nad Labem do 16 procent v Ostravě. Kvartální srovnání pak trend potvrdilo a ukázalo dokonce jeho akceleraci. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celou Českou republikou.