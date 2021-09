K večeru se vojska i s technikou přesunula do Jičína, kde se představila při promenádním koncertě vojenské polní hudby praporu polních myslivců z Náchoda. A večer se vojáci utkali v závěrečné etapě bitvy přímo na Valdštejnově náměstí. V neděli ráno poté se shromáždili u odhalení nově obnoveného pomníku saského vojáka pod Zebínem.

I letos si nadšenci do vojenství připomněli jednu z nejkrvavějších bitev české historie a uctili památku padlých vojáků. V sobotu 18. září se už dopoledne se vojáci v dobových uniformách sešli na Prachově, kde začal pietním aktem u pomníku na Prachovském sedle. Přes poledne se probojovali až do Brady, kde uctili památku padlých u dalšího pomníku v obci Rybníček. Odpoledne zaduněla děla na louce u Dílců, kde Sasové zahájili velký protiútok.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.