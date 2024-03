Aktérům srazu tuningových vozidel z posledního únorového víkendu, kteří se dopustili protiprávního jednání v Jičíně a Praze, hrozí podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) sankce v rámci správního řízení. Ministr to dnes uvedl ve Sněmovně v reakci na interpelaci poslance ANO Huberta Langa. Policie podle ministra prověřuje záznamy z akce včetně záběrů z městských kamer a důkladněji se připravuje na další podobné srazy, z nichž nejbližší má být tento víkend v Plzeňském kraji.

"Účastníkům, pokud se čehokoli dopustí, a to zdůrazňuji, ten život určitě neusnadní," slíbil za policii Rakušan s tím, že o postupu mluvil s policejním prezidentem Martinem Vondráškem. Královéhradečtí a pražští policisté čelí kritice za to, že nezakročili včas a dostatečně. Ministr uvedl, že mu policie slíbila přijmout taková opatření, "aby nebyla žádná pochybnost o tom, že toto mnoha ohledech protiprávní jednání nebude tolerováno, že zásah a zákrok policie bude rázný a nekompromisní".

Sankcionování neukázněných řidičů napomůže podle Rakušana kontrola více než 200 účastníků srazu, který se měl původně konat jen v pražských Štěrboholích. Část účastníků se po ukončení akce vypravila do Jičína, v jehož historickém centru někteří svými auty úmyslně jezdili smykem po Valdštejnově náměstí. "Pražská policie podle svého vyjádření neměla indicie o tom, že by mělo setkání pokračovat na jiném místě," uvedl Rakušan.

Policie při srazu ve Šterboholích kontrolovala řidičům doklady, technický stav vozu a i případnou přítomnost alkoholu v krvi. Zhruba po necelé hodině se účastníci přesunuli na parkoviště před obchodním centrem v Mladé Boleslavi. I tam podle organizátorů policie dorazila, do Jičína je ale nenásledovala. Z Jičína se pak auta vydala po hradecké dálnici zpět do Prahy, kde některé vozy "driftovaly" před Národním muzeem a krátce zablokovaly Nuselský most. Jeho zablokování trvalo tři minuty, policie se jej podařilo uvolnit, uvedl Rakušan.

Ministr s odkazem na policejního prezidenta uvedl, že na avizované tuningové srazy policie připravuje i mimořádná opatření. "To znamená maximum shromážděných sil, maximální dokumentační možnosti celé akce. Policie samozřejmě bude přítomna na těch místech i před samotným zahájením akce, bude ji celou sledovat a i po jejím oficiálním ukončením jsou připraveny policejní síly na to, aby ta situace vyzněla a vypadala a reálně proběhla lépe," uvedl Rakušan. Konkrétní podobu opatření sdělit nechtěl.

