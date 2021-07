Den plný pohádek, smíchu a zábavy. Tak se rozhodli Rakovští strávit předposlední červencovou sobotu. Uspořádali proto dětský den, který pojali jako pohádkovou stezku s úkoly pro své ratolesti. Zasoutěžili si ale i dospěláci. "Všichni máme docela malé děti, a snažíme se jezdit na dovolené na začátku nebo na konci školního roku. Proto jsme dětský den udělali takto uprostřed léta," vysvětlila volbu termínu jedna z organizátorek Zuzana Wünschová. dopoledne mohly děti s rodiči obcházet stezku a plnit úkoly, odpoledne je pak čekala volná zábava například na skákacím hradu.

Sobotní den patřil v Rakově dětským duším a pohádkám. Od dopoledne mohly děti soutěžit na kouzelných stanovištích a odpoledne na ně za odměnu čekal skákací hrad. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Rakov spadá pod obec Markvartice, místní se ale neshodnou s tamní starostkou. Spory vygradovaly natolik, že se Rakovští rozhodli pořádat si všechny podobné akce sami. Dětský den se tedy uskutečnil bez podpory obce. Náklady se pořadatelé snaží uhradit z dobrovolného vstupného a z příspěvků od místních organizací. Příznivců ale mají skutečně hodně. Na dětský den přijeli lidé ze širokého okolí. "Na pořádání jsme pracovaly hlavně my, rakovské maminky. Ale tatínky jsme zapřáhli taky," uvedla Wünschová. O tom, že akci vymysleli hlavně pro své potěšení a radost svých dětí svědčí také to, že veškeré kostýmy a kulisy vyráběli vlastníma rukama. O to hodnotnější pro účastníky akce byla.