Sobotka – Včelaři jsou zájmové občanské sdružení, o kterém není na veřejnosti až tak slyšet. Včelařina je činnost, která je konána mimo frekventované prostory, v poklidu a bez velkého ruchu.

Na včelaře si proto ledaskdo vzpomene jen tehdy, když má obavu ze zalétlého roje, případně když zjistí malou úrodu ovoce.



Chov včel je činnost, kterou mohou pro svou náročnost vykonávat jen někteří. Vybudování včelí farmy, včetně zpracovatelského zařízení je stále nákladnější. V posledních letech nám rovněž decimují chovy stále se šířící včelí nemoci. Opatření k zabránění eskalace škodlivých činitelů jsou velice nákladná a pracná. To vše nahrává stálému ubývání včelstev i jejich chovatelů – včelařů.



Vznik spolku

K založení včelařského spolku pro Sobotku a okolí došlo v roce 1901. V tomto roku potvrdilo své členství 41 včelařů. Nejvíce včelstev bylo evidováno v roce 1952, a to 1371; nejméně v roce 1924, a to 98 včelstev. K 1. lednu 2013 je evidováno 62 členů s 623 včelstvy, dále sedm neorganizovaných včelařů s 11 včelstvy.



V roce 2011 jsme oslavili 110. výročí založení spolku. Základní organizace zahrnuje poměrně rozlehlé území severozápadního koutu okresu a taktéž Hradeckého kraje. Značná část rozlohy je v chráněné krajinné oblasti Český ráj.



Naše základní organizace zahrnuje následné obce a osady: Dobšice, Drštěkryje, Hrdoňovice, Hubojedy, Leština, Libošovice, Loveč, Malá Lhota, Malechovice, Markvartice, Meziluží, Mladějov, Mrkvojedy, Nepřívěc, Ohařice, Pařízek, Plhov, Podkost, Příchvoj, Rakov, Roveň, Rytířova Lhota, Samšina, Skuřina, Sobotka, Spařence, Spyšová, Staňkova Lhota, Stéblovice, Střeleč, Vesec, Zajakury, Zámostí. Sousedíme s Libereckým a také Středočeským krajem, a tak musíme velmi důsledně sledovat zdravotní situaci v okolních organizacích.



Rovněž pečlivě hlídáme pohyb včelstev a jejich přesuny. Chráníme si tak zdravotní stav našich včelstev.



Nízká snůška

Rok 2012 nebyl včelstvům a včelařům rokem příznivým. Průměrnou snůškou medu v množství 14,66 kg na včelstvo, patří k těm nejslabším v novodobé historii.



Výbor ZO tvoří sestava: předseda Josef Jirků, místopředseda Martin Pískač, jednatel František Kašpar (předseda OV), pokladník Ladislav Drbohlav (člen OV), zdravotník Jiří Jenček.



Kontakty

Důvěrníci obvodů pak jsou: Pavel Pospíšil, František Ajchler, Milan Karban, František Balcar, Josef Jirků, Vladimír Taneček (Zámostí), Vladimír Taneček (Vesec), Emilie Macounová, Viktor Špigl, Ladislav Drbohlav, Milan Bušek, František Kašpar, Jiří Jenček.

Kontaktní osoba: jednatel ZO ČSV o. s. František Kašpar, Na Benešově 253, 507 43 Sobotka

Věříme, že včelstev i včelařů přestane ubývat a této ušlechtilé chovatelské činnosti se opět počne věnovat více nových, mladých včelařů.

Včelám a včelařům zdar! František Kašpar



Soutěž pro čtenáře



Hádanka z minulého týdne zněla: úl se včelami. Vítězem je tentokrát desetiletý Adam Raus z Rovenska pod Troskami, který si vyzvedne v redakci svoji cenu.



Otázka pro tento týden: Kde má včela voskotvornou žlázu? Řešení pošlete na e-mail: zokopidlno@vcelarstvi.cz, s uvedením svého jména a roku narození. Kdo odpoví správně a nejrychleji, obdrží medovou cenu, která je pro něj připravena v redakci Jičínského deníku.



Nápovědu k odpovědi na dnešní otázku najdete v Pracovním listu č. 13, na webové adrese: http://kopivcel.webnode.cz, v menu Včelařská soutěž. ⋌Oldřich Suchoradský