U některých ovocných druhů se můžeme setkat s tím, že v jednom roce mají vysokou plodnost méně kvalitních plodů, což je vyčerpá tak, že v následujícím roce většinou neplodí vůbec. Střídavá plodnost se nejčastěji vyskytuje u jabloní, méně často se projevuje u hrušní, švestek, meruněk a broskvoní.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pech Karel

Každý pěstitel by měl při výběru odrůd ovocných druhů dbát na to, aby se zvolené odrůdy hodily do dané lokality a neměly přirozený sklon ke střídavé plodnosti.