/FOTOGALERIE/ V zatáčce vedle hlavní silnice v Ostroměři stojí obrovská chalupa. Na první pohled obyčejné vesnické stavení ale skrývá mnoho starých tajemství. Už 23 let zde prodává poklady z dávných dob starožitník Josef Ouředníček. Jeho podnik se ale živí hlavně z prodeje starého kamene. “Antik v posledních letech upadá, lidé kupují jen to, co musí,” vypráví.

Nejcennější je starožitný nábytek. Cena se pohybuje hodně přes deset tisíc za kus. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Obrazy krajin i krásných zamyšlených dam, sošky svatých, prosklené almary nebo stohy zažloutlých notových archů. Při každém dalším pohledu lze v prostorách antikvariátu odhalit něco nového. Bylo by možné zde strávit hodiny a přesto by se člověk pokaždé mohl zastavit u něčeho, čeho si předtím nevšiml. Podle majitele ostroměřského antikvariátu ale většina zákazníků mezi starými drobnostmi málokdy najde něco, co koupí. “Je to většinou jen inventář obchodu. Knížky, noty nebo fotky si necháváme hlavně jako dekoraci. Lidé sem jezdí hlavně kvůli kamenům,” říká Josef Ouředníček.