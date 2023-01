Jako jeden z prvních velkých projektů roku 2022 započala v lednu výstavba zbrusu nového pavilonu A v Oblastní nemocnici Jičín. Dlouhé měsíce dopředu připravovali dělníci okolí stavby a k zemi tak šla kompletně celá původní budova interny. Staveniště se ale stalo svědkem i další kuriozity – při záchranném výzkumu objevili archeologové Regionálního muzea v Jičíně pod bývalou internou vzácný fragment figurální sošky z doby bronzové. Dostala pracovní název „jičínská Venuše“ a stala se symbolem stavby. Na základní kámen poklepali zástupci Zdravotnického holdingu, Královéhradeckého kraje i vedení města. Obrovský projekt bude stát krajskou pokladnu více než 318 milionů korun a podle plánu by měl být hotový letos v létě. Pro jičínskou nemocnici bude znamenat významný posun k modernímu lékařství, nové zázemí dostane například interna nebo neurologie.

Stará interna je zbouraná, nahradí ji Pavilon A. Podívejte se na fotky před a po

Rok 2022 znamenal pro jičínskou radnici zahájení největší investice v moderních dějinách města – výstavbu infrastruktury lokalitě Kasárna pod Čeřovkou. V areálu bývalých vojenských ubytoven už více než rok vznikají parcely pro novou obytnou čtvrť. V návrhu letošního rozpočtu je financování projektu stanoveno na 229 milionů korun, v investiční části město pro infrastrukturu v Kasárnách vyhradilo 133 milionů korun. Kvůli nové obytné čtvrti si jičínská radnice před necelým rokem vzala úvěr ve výši 180 milionů korun. Z toho už nyní město proinvestovalo 120 milionů. Do celkové ceny projektu se nejspíš promítnou také vícepráce spojené se zásypovým materiálem, které už nyní navyšují cenu o 19 milionů. Nová čtvrť by měla zapadnout do prvorepublikového rázu Čeřovky a bude v ní místo pro rodinné domy i bytovky. Prodej parcel město plánuje odstartovat na jaře 2024.

Narozeniny v novém úřadu

Velké investice se nevyhýbají ani menší městům. V Lázních Bělohradě si ke 300 letům od založení městečka pořídili novou budovu městského úřadu, kterou vedení města připravovalo dlouhá léta. Dosavadní prostory už nestačily, nevyhovující podmínky pro úředníky i občany, kteří potřebují na radnici vyřešit běžné záležitosti, přiměly vedení města přistoupit k výstavbě nové budovy za 80 milionů korun. Dalších 20 milionů padlo na revitalizaci náměstí. Kvůli projektu si město muselo vzít úvěr 50 milionů, druhou polovinu zaplatilo z rozpočtu. Přes počáteční rozbroje se nakonec nový úřad dočkal uznání místních, kteří se na konci srpna sešli na slavnostním otevření. Kvůli komplikacím v kolaudačním řízení se ovšem úředníci do nových prostor nepřestěhovali hned a nedošlo k tomu ani po komunálních volbách, jak bylo avizováno. V dohledné době se snad novému vedení radnice podaří problém vyřešit a nové kanceláře, obřadní síň a zasedací místnosti se budou moci začít využívat.

Bělohradská radnice už stojí. Hotovo bude v červnu, lidé nahlédnou o víkendu

Ani silnice na Jičínsku nezůstaly v roce 2022 nedotčené. Na začátku září se konečně dočkali novopačtí, kteří už více než třicet let vyhlíželi stavbu obchvatu I/16. Město leží na hlavním tahu na Krkonoše a na spojnici automobilky v Mladé Boleslavi a Vrchlabí. Těžká nákladní a frekventovaná osobní doprava trápila místní desítky let, po řadě obstrukcí se ale konečně podařilo Ředitelství silnic a dálnic prosadit projekt a zahájit stavbu. Ta potrvá do roku 2025 a náklady se vyšplhají na více než 1,3 miliardy korun.

Výrazného pokroku se dočkal rovněž hlavní tah na Hradec Králové. Státovku I/35 by ještě v tomto desetiletí měla nahradit nová dálnice D35. První vlaštovku přinesli v září 2022 archeologové, kteří zahájili záchranný výzkum v úseku budoucí D35 mezi Hořicemi a Sadovou. Stavba prvních dálničních kilometrů na Jičínsku by měla začít letos na podzim a potrvá tři roky. Po 10,5 kilometru dlouhé dálnici za více než 3 miliardy korun by se mohli první řidiči projet už v roce 2026.