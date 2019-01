Východní Čechy - Každý pátek v tištěném Deníku zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek. Dnes přinášíme další z vašich dopisů. Pokud máte chuť, napište nám svoje zážitky.

Hledám děvče pro vnuka

Vážená redakce, když se v minulých týdnech odvážila babička napsat do Řádků důvěry, tak to zkusím také. Mám čtyři vnuky, tento je nejhodnější.

Je mu 28 let, je v částečném invalidním důchodu. Snad někde žije děvče nějak zdravotně postižené, které také nechce zůstat, až rodiče odejdou, samo. Prosím, ozvi se. Byt má v rodinném domku. Babička z Podkrkonoší

Stáří v pohodě

Dobrý den, ráda bych našla hodného, pracovitého, trochu romantického muže. Pokud by to bylo možné tak nekuřáka, abstinenta. Zlého jsem si na světě užila dost a samota je tak zlá!

Čekala jsem, že se časem vše srovná a život se vrátí do starých kolejí. Nestalo se tak, a tak jsem vše vzdala. Prožila jsem těžký a špatný život. Ráda bych zbytek života prožila v klidu a v pohodě. Mám dvě vnučky, které nám dělají radost, ale i starost, a tak hledáme i hodného dědu z okolí Pardubic.

Jsem 51letá obyčejná žena. Pokud mé řádky někoho osloví, byla bych ráda. Jarka z Pardubic

Začít znovu

Jmenuji se Ivan, je mi 46 let. Jsem svobodný, momentálně bez práce. Svoji dobráckou povahou a důvěrou k druhým jsem přišel o trvalé bydliště u rodičů. Dostal jsem se do špatné společnosti a nevážil jsem si ničeho. Jsem pomalejšího myšlení.

Možná někde žije žena, která je na tom podobně, která by mně pomohla a žili bychom spokojený život.

Rád bych pomohl v různých pracích. Žiji a spím u kamarádů. Budu čekat, až se ozve žena, které bych nevadil s mojí minulostí. Chci si najít opět práci.

Dopis mi psal kamarád a odpovědi zasílejte, prosím, na moji maminku. Ivan, Pardubice

Zklamání po rozvodu je velké

Můj syn se po rozvodu uzavřel sám do sebe a je stále sám, baví ho jenom práce, ani za kulturou nejde, ani do hospody za kamarády, ani nekouří.

Je mu 56 let, měří 178 cm, má průměrnou postavu, má rád zahrádku a někdy jde do přírody. Proto bych byla ráda, kdyby se v okolí našla slušná a upřímná žena, která by mi pomohla od jeho samoty, věk nevadí, ale hlavně upřímnost, tak aby se znova nezklamal. Maminka z Českého ráje

Večery o samotě jsou dlouhé

I já bych se chtěla připojit k osamělým duším, které nemají moc příležitostí k seznámení.

Vdávala jsem se mladá po krátké známosti a vztah vydržel jen šest let. Pak jsem poznala ,,muže svého života“ a vdala se podruhé. Po osmnácti letech manželství mě opustil kvůli mladší ženě a já zůstala sama.

Mám tři dospělé děti, bydlí daleko a jezdí za mnou velice málo. Pět let, co jsem sama, je dlouhá doba, myslela jsem si, že si zvyknu na samotu, ale nějak mi to nejde. Proto bych ráda poznala muže, který je také sám a chce život trochu zpříjemnit. Samota je zlá, večery dlouhé, nemít si s kým popovídat.

Pracuji celý život v obchodě (potraviny), tak jsem neustále mezi lidmi, ale když přijdu domů, tak to ticho je hrozné. Moc přátel nemám, všichni mají své rodiny, a tak bych jen překážela.

Jmenuji se Vendula, bydlím v malé vesnici, tam i pracuji. Je mi 48 let. Miluji psy, kočky, sluníčko, ráda si něco přečtu a poslouchám moderní hudbu. Do takové rubriky píši poprvé, nevím přesně, co mám o sobě víc napsat.

Za otištění mého dopisu předem děkuji, snad se na mě usměje štěstí. Nehledám majetek, hledám chlapa na pravém místě, který dokáže mít rád. Vendula z východních Čech

Radovat se spolu z podzimu života

Jsem vdova, manžel zemřel po několika letech těžké nemoci. Cítím se velmi osamělá, dny, měsíce utíkají a já nemám upřímného přítele, se kterým bych se mohla radovat z podzimu života, být někomu prospěšná a mít v někom oporu.

Hledám muže ve věku 65 až 70 let, který by přistoupil na počáteční platonické přátelství, než se vzájemně poznáme. Nemám ráda alkohol, kouření a hrubé jednání. Ráda si něco přečtu, mám ráda přírodu, květiny, zahrádku. Nejsem řidička. Mnoho let jsem pracovala ve zdravotnictví, takže znám i tu horší realitu života. Ráda bych ve dvou chtěla užít pěkných životních chvil, které jsou mi souzeny. Čtenářka z Pardubic

Pořád někdo chybí

Předem mého dopisu srdečně zdravím Řádky důvěry a všechny jeho čtenáře a všechny ty, kdo mají tuto rubriku oblíbenou. Dovolte mi, abych se podělil s mým problémem a o samotu s vámi se všemi.

Jmenuji se Zdeněk, je mi 58 let, jsem vyšší postavy, žiji dlouhá léta sám, nemám rodiče ani sourozence. Mám rád tenhle svět. Rád si jdu zatancovat a mám moc rád výlety. Můžu říci, že si umím se vším poradit, není problém, který bych snad nevyřešil.

Ale co je všechno platné, když pořád někdo chybí, někdo, koho bych vzal za ruku, šel na nákup, do divadla, zatancovat si a vůbec, někdo, kdo by mě potřeboval a já jeho. Proto si myslím, že někde žije štíhlá, drobnější paní, která bude mít také smutno na srdíčku a touží mít krásné chvíle ve dvou.

Nehledám bohatství, ale upřímnou a spolehlivou paní. Přeji vám hodně krásných příspěvků a hodně štěstí. Zdenda z Pardubic