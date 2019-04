Česká filmová a televizní akademie zimní road movie ocenila výroční cenou Český lev za nejlepší film. Ten už procestoval celou řadu festivalů a v Praze si získal celkem šest Českých lvů.

„Byli jsme obrovsky nervozní, přáli jsme si to, ale nečekali. Potkávali jsme se se snímky Jan Palach, Chata na prodej. Pak, když se to povede, jste mimo, jste v transu. Radost je obrovská,“ líčí lvem ověnčený scénárista své zážitky z předávání cen v pražském Rudolfinu, kde se potkal s další lomnickou rodačkou Věrou Plívovou – Šimkovou. Ta byla oceněna za celoživotní přínos české kinematografii. Mimo jiné je autorkou známého snímku Krakonoš a lyžníci. „Nelpím na tom mít sošku doma, určitě ji nechci mít jako zarážku u dveří na záchodě nebo lapač prachu. Popřemýšlím o jejím možném dalším využití. To by mně udělalo radost,“ odpovídá Pýcha na dotaz, jak se skleněným lvem naloží. Aby mu neutekl a nikoho neohrozil, dostal od představitelů zdejší radnice klec.

Petr Pýcha zahájil svoji tvůrčí kariéru na vysoké škole, kde si přivydělával psaním hudebních recenzí a reportáží z koncertů. „Jen jsem vyměnil disciplínu novinařiny, hudebních recenzí nejdříve za divadelní, pak rozhlasový scénář a pak dostanete od života šanci napsat si filmový,“ usmívá se sympatický učitel.

Petr Pýcha se narodil v roce 1972 v Mostu. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a nyní učí na Gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech. S ženou a třemi dětmi žije v Lomnici nad Popelkou. Je místním zvoníkem, včelařem a nově také otužilcem. Zvládá tři dny v týdnu vyučovat a dva dny se věnuje psaní. Za své filmové scénáře, divadelní a rozhlasové hry získal řadu význačných ocenění, to nejcennější přivezl ukázat v úterý večer do lomnického kina. Při besedě s posluchači povídal o tom, jak film, který měl být původně rozhlasovou hrou, přicházel na svět. „Na začátku byla historka o klukovi, který utekl autem za svým dědečkem, po kterém se mu stýskalo. Přihlásila se mi jedna studentka s tím, že to byl její bratránek. Takový příběh nemůžete pustit,“ vykládá Pýcha s nadšením. Rozhovor s Petrem Pýchou najdete v Týdeníku.