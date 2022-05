"Zjistili jsme to náhodou. Jeden místní jel kolem a volal, že sochu někdo ukradl. Museli přijet přes pole a schovat se v kukuřici," vypráví starosta obce na Hořicku František Šeps. Neznámí zloději svým lupem způsobili místním nejen materiální, ale i společenskou újmu. Obec vzala situaci do vlastních rukou a po necelých třech letech odhalili na původním místě novou sochu Madony.

Dodnes se neví, kam se cenná socha ztratila. Mezi obyvateli Červené Třemešné kolují divoké spekulace, jak a proč zloději pýchu vesnice ukradli. "Teď se budeme hrozit vždycky, když sem zemědělci vysadí kukuřici. Je totiž dost vysoká, aby se v ní zloději s autem schovali. Polem vedly vyjeté koleje až k soše. Museli mít speciální techniku, socha mohla vážit i 200 kilo," dumá zastupitel Petr Šotula.

Krádež nahlásili 8. srpna 2019 hořickým policistům. Ti na místě zajistili stopy a začali pátrat po neznámém pachateli. Vzniklou škodu vyčíslili na nejméně 170 tisíc korun. Podle policejní mluvčí Elišky Majerové se ale ani po několika měsících pátrání nepodařilo zloděje chytit. "Tento případ jsme proto začátkem října roku 2019 odložili," dodává mluvčí.

Historická socha Panny Marie s Jezulátkem pocházela z roku 1755.Zdroj: archiv obce

Místní komunita nese ztrátu dodnes velmi špatně. "Nechápu, že to někomu může dělat radost. Neumím si představit, že bych si vystavila na zahradě něco kradeného. Spíš si myslím, že to někdo ukradl na objednávku a prodal do zahraničí," debatují ženy ze sboru. Spolu s padesáti sousedy se při středečním západu slunce sešli na odhalení nové sochy ochránkyně vesnice, kterou na zakázku vytvořil kamenosochař Vladimír Kaplan.

Nová, něžnější, méně depresivní

Socha Panny Marie s malým Ježíškem má pro Třemešenské silný duchovní význam. Proto se vedení obce rozhodlo přestat po historické skulptuře z roku 1755 pátrat a vytvořit pro ně novou.

Krádeže kamenných soch nejsou žádnou raritou. Těžké vytesané kusy pískovce mizí nejen z veřejně dostupných míst a hřbitovů, ale také ze soukromých pozemků. Podle policie není vyloučené, že se jedná o krádeže na zakázku. Sochy často končí v zahraničí, kde se za kvalitní pískovec dobře platí. Pachatele se většinou nedaří dopadnout.

"Pro Třemešnou už jsem kdysi pracoval a vím, jací zde žijí lidé. Byla to pro mě krásná práce, takových zakázek moc není," pochvaluje si Vladimír Kaplan, který se po konzultaci s místními rozhodl Madonu ztvárnit po svém.

"Dochované fotografie nebyly moc kvalitní, původní socha byla navíc hodně vážná a Ježíšek se tvářil dost nešťastně. Tak jsem ji udělal trochu něžnější. Aby, když se tu někdo zastaví, nepůsobila socha depresivně," směje se sochař.

Vytvoření modelu trvalo dva týdny a další dva měsíce pak z jediného kusu pískovce vznikala samotná socha. Kámen pochází z lomu v Podhorním Újezdu, Kaplan chtěl totiž použít kvalitní přírodní pískovec z hořického regionu.

Na slavnostním odhalení se sešly desítky lidí spolu s autorem a bělohradským farářem Grzegorzem Puszkiewiczem, který soše Panny Marie požehnal a vedl také společnou modlitbu. "Když jedu do rodné vlasti, vždy se zastavím u obrazu Boží Matky. Stačí mi chvilka a jsem šťastný. Doufám, že i tato nová socha bude Červenou Třemešnou chránit a místním lidem bude přinášet radost," popřál hloučku lidí.