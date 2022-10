Problém páníčkům nastal v domě, ve kterém všichni společně pobývali a odmítali ho opustit s ohledem na čtyřnohé členy početné domácnosti. Objekt koupil nový majitel v dražbě a dva roky se snažil o vystěhování nechtěných nájemníků včetně pejsků z domu. Došlo i k několika soudním sporům, ale i poté, co byla povolena demolice, rodina s pejsky žila v domě dál s tím, že nemá kam s nimi jít.

"Během minulých měsíců se ujaly spolky a organizace postupně štěňat a fen, aby nedocházelo k dalšímu množení. Na základě vzájemné komunikace jsme nabídli městskému odboru životního prostředí v Jičíně naše služby pro případ potřeby a jsem ráda, že se na nás úřad obrátil. Posláním našeho spolku je totiž vždy na prvním místě pomoc zvířatům v nouzi," uvedla provozovatelka zvířecího azylu Šlechtová, která bude časem hledat pro pětici psů nové majitele.

Záležitost vyřešil odbor životního prostředí v Jičíně.

"Majitel se v Chyjicích dlouhodobě snažil vylepšit podmínky chovu, ale dostal se do tíživé životní situace, kdy kvůli špatnému stavu domu ztratil střechu nad hlavou. Bylo zahájeno odstranění stavby, ve které psi pobývali v promáčených zbytcích domu. Protože přijde chladné počasí, dospěl odbor životního prostředí k závěru, že je třeba věc neprodleně řešit, a požádal o pomoc Unii práv zvířat," řekl mluvčí jičínského městského úřadu Jan Jireš.

Diana Šlechtová je s majitelem psí partičky v kontaktu. "Zrovna před chvílí volal a zajímal se, jak jsme dojeli domů a jak se pejsci chovají. O tom, že se manželům jejich chov vymkl z rukou, nyní již nemá smysl spekulovat. Důležité je, že se situace vyřešila," dodala Šlechtová. Oba už žijí v lepších podmínkách, ale o své psy se už nemohou starat.

Šrámy z minulosti

V azylu v Srbcích nově přibyl nestor skupinky, a to údajně jednadvacetiletý Panužník. Pes zvláštního jména je slepý a hluchý, kdysi mu údajně někdo nastříkal do očí sprej a od té doby nevidí. Dalšími novými obyvateli Heaven Ranche jsou šestiletí Míťa, Piškot, Max a Rex. Piškot má na noze dvě malé ranky, které jsou podle Šlechtové zjevně léčené. Kdysi prý do něho nějaký soused myslivec střelil, protože mu vadil štěkot psů. Rána je téměř zahojená.

"Je skvělé, že se otázka chovu v Chyjicích vyvinula tak, že psi jsou v dobrých rukách a mají útočiště," poznamenala referentka jičínského odboru životního prostředí Romana Cvejnová, která má společně se svou vedoucí Marcelou Svobodovou největší zásluhu na příběhu s dobrým koncem.

Je znát, že majitelé měli své psí svěřence rádi, a tak se jim ulevilo, že se dostali do dobrých rukou, i když rozloučení pro ně muselo být bolestné.