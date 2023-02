První psí čekárna stojí u místní prodejny s potřebami pro zvířata už několik týdnů. A místní si nápad chválí. Někteří jej také připodobňují ke scéně v kultovním filmu Pelíšky. „Říkají mi: Je to taková blbost, ale dobrá,“ uvedla autorka s úsměvem. Po vybudování prototypu nelenila a jednoduchou konstrukci, jež se skládá prakticky jen z několika svařených profilů, skla, pantů, magnetů a pružiny, si nechala patentovat. A to nejen v Čechách. „Patent mám i pro celou Evropu a Ameriku,“ upozornila Březinová.

I když je prototyp jednoduchý a „blbuvzdorný“, vidí v něm sama tvůrkyně velký potenciál. „Vím, že žijeme v dobách moderních technologií. Budoucí generace by v sobě tak mohla obsahovat prvky smart city. Například fotovoltaiku na střeše, která by v létě buňku chladila a v zimě vytápěla,“ nastínila budoucnost psí čekárny Březinová.

Svůj výtvor by také do budoucna ráda vybavila obrazovkou a kamerou. „Na obrazovce by se psům mohly promítat filmy. Ve světě jsou totiž už běžné snímky právě pro psy, které je uklidňují a rádi se na ně dívají. Přes kameru by se pak mohl majitel podívat, jak se psu daří,“ přiblížila dlouholetá chovatelka své vize.

Vlasta Březinová z Jičína přišla s neotřelým nápadem, jak ochránit psy u nákupních center, pošt či zámků. Svoji skládací čekárnu pro čtyřnohé společníky si nechala patentovatZdroj: Deník/Petr Vaňous

Podle ní by její výtvor mohli případní zájemci z řad obchodů a velkých center využít i k rozšíření svého sortimentu. V blízkosti psí čekárny by totiž mohly obchody umístit automaty na psí dobrůtky, hračky či pleny a misky. „Ale to je hudba budoucnosti. Teď mě teprve čeká mise, kdy budu se svým nápadem objíždět obchody a obchodní zástupce po celé republice,“ dodala žena.

A zatímco vyjmenovávala své další vize, zastavil se u jejího výtvoru pejskař Petr. „Vím z doslechu, že tady něco takového je. Moc se mi to líbí a věřím, že to bude mít úspěch,“ pochválil prototyp muž.

I když se zatím velké obchodní korporace paní Březinové neozvaly, i tak se už zájemci o její vynález našli. „Volala mi jedna hraběnka, že by ráda umístila můj box u svého zámku. Ví totiž, že s pejskaři při prohlídkách potenciálně ztrácí jednoho návštěvníka, který musí se psem počkat venku. A tohle by jí pomohlo,“ přiblížila žena.

Podle ní je výhodou kontrukce čekárny i to, že ji lze vyrobit z jakéhokoliv materiálu. Kovem počínaje, dřevem konče.

Právě pro zámky či atrakce, kde člověk tráví více času, by její nápad doporučil i známý psí psycholog Rudolf Desenský. „U obchodů a nákupních center takový potenciál nevidím. Jen málo lidí zde totiž stráví více času, ale právě u turistických lákadel, jako třeba zoologických zahrad, by to mohlo mít úspěch. Na druhou stranu někteří psi mají trošku klaustrofobii a nemuselo by to být pro ně komfortní. Ale určitě je to lepší než samotný úvaz na volno a za každého počasí,“ komentoval vynález.

Otázkou také je, zda by psi vydrželi na místě, kde už předtím nějaký pes byl, a zda by je to nerozrušovalo. „To si nemyslím. Právě naopak by to pro ně mohlo být příjemné. Psi jsou totiž zvědaví a rádi poznávají nové pachy. Vy taky chcete čerstvé a ne včerejší noviny,“ doplnil Desenský. Sám by však šel spíše cestou veřejných psích parků.