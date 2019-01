Jičínsko – Jen co jsme se vyrovnali s první pořádnou nadílkou sněhu, přibylo na našich silnicích dopravních nehod. Sněhová pokrývka byla nejštědřejší v pondělí, v úterý komplikovala provoz námraza a ve středu opět bílá polízanice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda

Silničáři prý zvládají údržbu komunikací bez problémů, mnozí uživatelé silnic jsou ale jiného názoru.

„V pondělí odpoledne jsem jel přes Brdo, kde dopravu zastavil autobus, který se částečně kvůli kluzkému povrchu silnice dostal mimo vozovku. V příkopě pak skončila další auta, která musel vytáhnout traktor. Silnice byla kluzká a neposypaná, naprosto nesjízdná. V úterý byl sice sníh rozježděný, ale nevyhrnutý," upozornil nás řidič Jiří Brendl a nebyl sám. Jenže jen málokdo zvedne telefon a s ním i silničáře. Každý jen většinou nadává a svolává hromy blesky na hlavu správců vozovek.



Jaroslav Čipera z jičínské správy a údržby silnic tvrdí, že silničářům nebyly žádné závady a problémy hlášeny.

Úsek spravuje novopacké cestmistrovské středisko, komunikace se při zimní údržbě udržují podle důležitosti.

Konkrétně na Brdě se jedná o vozovku III. stupně, která má být ošetřena do 12 hodin. Úseky jsou vyhrnuty a opatřeny posypem písku nebo inertního materiálu, ne solí.



Pokud tedy mají řidič na vozovkách problémy, mají se podle rady Jaroslava Čipery obrátit na příslušné cestmistrovské středisko nebo na tísňovou linku policie či přímo na operační středisko.

Telefonické avízo

„V pondělí jsme například takto reagovali na zavolání policie, která nám avízovala namrzající vozovku na Kumburském Újezdu či problémy v Čisté. Naše vozy okamžitě vyjely," říká J. Čipera.



Za poslední dny silničáři nezaznamenali žádné stížnosti, jen upozornění na kluzký Hřídelecký kopec, a to od dispečera autobusové dopravy Jana Šulce. I řidiči autobusů totiž nosí každý den svoji kůži na trh, za volant usedají za každého počasí, navíc jsou zodpovědní za cestující, které přepravují. „Odjeli jsem všechno, i když někde bylo malé zpoždění. Řidiči musí jízdu přizpůsobit povrchu vozovky," vysvětluje dispečer s tím, že se silničáři nemá problémy. „Stačí zavolat a upozornit na nesjízdné úseky a oni hned vyrazí," podotýká.



Podle dostupných zpráv nebyl na komunikacích Jičínska výraznější zádrhel, spokojeni s prací silničářů jsou tentokrát i na Pecce. „Měli jsme včas vyhrnuto i posypáno, jen jsme žádali o ošetření vozovky v Borovnici," vysvětluje starostka Pecky Hana Štěrbová, která nelení, a když je potřeba, zvedne telefon. Osvědčilo se jí to.



Takže pokud máte problémy s jízdou na nevyhrnutých a neposypaných vozovkách, volejte cestmistrovské středisko, případně tísňovou linku policie. Můžete nám též napsat do redakce a my se budeme snažit vám pomoci.



V každém případě ale platí, že než vyjedete, musí mít vaše auto zimní obutí a jízdu vozidla musíte přizpůsobit daným podmínkám. Chcete se přeci ve zdraví vrátit!