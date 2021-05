O víkendu odstartovala sezóna cyklistických ultramaratonů. Závod 400 Ultra začínal a končil v Mostku a zúčastnilo se jej 78 nadšenců do dlouhých tratí. Mezi nimi byl i známý cyklista z Nové Paky Daniel Polman. Svůj první ultramaraton na horském kole bez podpory vyhrál a podělil se s námi o svůj strhující zážitek.

Závod na 400 km a 9000 m převýšení. | Foto: archiv organizátora, Danica a Daniel Polmanovi

Vyznavači dlouhých tratí zahájili sezónu poctivým ultramaratonem bez podpory. V pátek 21. května si svoji premiéru odbyl závod 400 Ultra. Start i cíl závodu byl umístěn v obci Mostek nedaleko Dvora Králové. Trasa se klikatila přes Krkonoše, Jizerské a Lužické hory, České Švýcarsko, Labské pískovce, České středohoří, Kokořínsko, Český ráj a Podkrkonoším zpět do Mostku. Co oblast, to klenot české krajiny a parádní cyklistický revír.