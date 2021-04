Částečné uvolnění vládních opatření dalo zelenou i farmářským trhům. Na Jičínsko se tak vrací tradičně velmi oblíbená akce. Trhovcům ale komplikuje život aprílové počasí a nízký zájem zákazníků.

Farmářské trhy v Jičíně | Foto: Kateřina Chládková

„Dneska už to balíme, přijďte zítra,“ volá chlapík zabalený do zimní bundy a čepice, zatímco se shýbá pro bednu s různobarevnými květinami. Otakar Páv je jedním z desítky prodejců, kteří využili nového uvolnění vládních nařízení a vyrazili prodávat své zboží na farmářské trhy do Jičína. Už kolem oběda ale na Valdštejnově náměstí zůstávají jen ti nejotužilejší a i oni už pomalu skládají bedny se zbožím do velkých dodávek. „Moc lidí nechodí, všichni navíc máme svou práci doma, takže radši přijedeme zase zítra,“ vysvětluje Páv.