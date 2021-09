"Na ZŠ 17. listopadu zavítal starosta Jan Malý, na ZŠ Husova první místostarosta Petr Hamáček, na ZŠ Poděbradova druhý místostarosta Jan Jiřička a na ZŠ Železnická vedoucí městského úřadu Peter Bareš," uvedl mluvčí města Jan Jireš.

S rouškami, ale spokojeně. Tak nastoupili žáci základních i středních škol do nového školního roku. Po dlouhé éře distanční výuky nyní všichni především doufají, že budou moci do lavic prezenčně usedat co nejdéle. Hned první den se musely děti i zaměstnanci školy otestovat, nadále také platí povinnost nosit ve společných prostorách roušky.

"Máme fajn děti, musím říct, že loni s tím nebyly žádné problémy. Uvidíme, jak to bude tento školní rok," uvedl s nadějí ředitel Masarykovy obchodní akademie Ondřej Švanda. Jičínská obchodka letos vstupuje do stého školního roku.

Dětem i učitelům nezbývá než doufat, že epidemická situace dovolí nově začínající školní rok prožít v lavicích. Ředitelé zase doufají, že budou všichni respektovat opatření a podrobí se pravidelnému testování.



"Pořídili jsme i náhradní testy pro ty, kteří mají od lékaře potvrzeno, že jim škodí stěry z nosohltanu. Uvidíme, s čím přijdou po dnešku učitelé, ale snad nebudou žádné problémy. Na oddělené místnosti pro netestované nemáme dost prostor," doplnil Ondřej Švanda.

Obchodní akademie v Jičíně má za sebou nedávnou revitalizaci zahrady a vybudování nové učebny výpočetní techniky. V budoucnu plánují podle Švandy také využití veliké terasy, kterou na jaře používali jako venkovní učebnu. Momentálně ale nejvíce plánují oslavy 100. výročí založení školy, které se uskuteční příští rok.

"Ještě nemáme jasné plány, uvidíme, jaká bude situace. A taky jestli se nám podaří sehnat dost peněz," vysvětlil ředitel.

Rozhodně se ale chystají oslovit absolventy, aby se podělili o materiály do výročního almanachu a oslav se zúčastnili. V jubilejním školním roce se škola pokusí dohnat všechno, co v loňské distanční výuce nestihla. Hned 1. září vyrážejí noví prváci na adaptační kurz, ostatní čekají náhradní lyžařské a další kurzy, o které kvůli covidu přišli.