Za jedenáct let působení Valdštejnského imaginária se Lodžie stala jedním ze stěžejních kulturních center Jičína. Na neotřelé umění a společenské akce láká barokní letohrádek Albrechta z Valdštejna nejen místní, ale také lidi ze širokého okolí, na větší festivaly dokonce z celé Evropy.

Moderní sál v baroku

Odkaz Albrechta z Valdštejna přinesl Lodžii také projekt česko-polské spolupráce Cesta valdštejnských architektů, který dotací podpořil rekonstrukci Čestného dvora a vytvoření multifunkčního sálu. "Bude to velká změna. To, že v barokní památce vzniká moderní sál a zázemí, je naprosto unikátní," uvedl kastelán Vydra. Celková cena projektu opravy Valdštejnské lodžie se zatím vyšplhala k 32 milionům korun.

Práce na stavbě ale negativně ovlivnily vnější okolnosti. V důsledku zvýšené vlhkosti uvnitř památky špatně prosychaly použité materiály a dlouho nebylo možné pokračovat. "Ve Valdštejnské lodžii se práce zastavily z důvodu špatného vysychání podlahy, nakonec se snad podařilo najít způsob, jak podlahu udělat. Myslím, že to bude vyřešené do konce roku," vysvětlil jičínský starosta Jan Malý.

Bez dobrého týmu jsou kreativní nápady k ničemu, říká kastelán Lodžie

Město je vlastníkem Valdštejnské lodžie. Po dokončení stavby bude následovat kolaudace a stěhování vybavení sálu. Pak teprve bude možné nové prostory využívat.

Jelikož je projekt financovaný z dotace, bylo dodržení stanovených termínů nezbytné. S poskytovateli dotace se nakonec podle vedení města podařilo vyjednat odklad termínů, zhotovitelská firma Ritus si ale za zpoždění připlatí. "Bude následovat finanční vyrovnání. Vznikly tam vícepráce, ale firma je ve skluzu, takže my vůči nim budeme uplatňovat smluvní pokutu," doplnil starosta.

Omezený režim

Vznikající sál bude provozovatel Lodžie smět používat jen omezeně. V podmínkách dotačního projektu je využití víceúčelového sálu a prostor okolo stanoveno minimálně na dobu pěti let pro animovanou multimediální výstavu o valdštejnské architektuře. Sál bude možné příležitostně využít k pořádání představení nebo workshopů, to ale pouze na čtyři až pět dní v měsíci. Omezený režim bude trvat pravděpodobně až do roku 2028.

Pro Valdštejnské imaginárium se tak příliš mnoho nemění. Výběrové řízení, které radní vypsali v květnu, bylo nutné především kvůli majetkoprávním důvodům. V důsledku četných rekonstrukcí a nově také vzniku multifunkčního sálu nabyla Lodžie jako nemovitost vyšší hodnotu. "Protože zhodnocení nemovitosti je citelné, otázka provozovatele musela projít veřejnou soutěží," vysvětlil mluvčí radnice Jan Jireš.

Podle místostarosty Petra Hamáčka se jednalo o veřejnou zakázku v nejpřísnějším režimu a Valdštejnské imaginárium bylo jediným účastníkem.

Lodžii nyní čeká rekonstrukce další části Čestného dvora, při které by měl mimo jiné vzniknout nový průchod do Libosadu. Kromě toho řeší vedení města také otázku parkování v okolí.

"Vznikla studie a v srpnu byla podepsaná smlouva na vypracování projektu pro získání stavebního povolení a ten by měl obsahovat úpravu parkoviště na příjezdu od Jičína, chodník podél Lodžie až k nádraží a úpravu parkoviště na nádraží. Parkování je velké téma, ale já si osobně myslím, že by se památka měla především opravovat, ne budovat parkoviště," doplnil Hamáček.