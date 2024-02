Celostátních protestů se ve čtvrtek 22. února zúčastní i zemědělci z Jičínska. Na silnice první třídy ve třech směrech vyjede okolo padesátky traktorů a dalších zemědělských strojů. Podle koordinátorky protestů na Jičínsku Petry Zmatlíkové z Volanické zemědělské není účelem zcela zablokovat provoz. „Vyjedeme v 10 hodin, nebudeme blokovat silnice, jen pojedeme pomalu a budeme respektovat pravidla silničního provozu. Protestuje se po celé Evropě. Je to hlavně kvůli šílené byrokracii, pořadavkům Green Dealu a plánovanému dovozu ze zemí třetího světa, například z Jižní Ameriky," zdůvodnila Zmatlíková.

Protest zemědělců na Jičínsku v lednu roku 2022. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

V 10 hodin dopoledne vyrazí celkem 53 nahlášených kusů zemědělské techniky ze třech směrů. Budou mezi nimi traktory, nákladní auta i doprovodná vozidla s majáčkem. Ze Staňkovy Lhoty u Sobotky vyrazí po silnici I/16 23 vozidel směrem na kruhovou křižovatku v Úlibicíc. Proti nim pojede 20 kusů techniky po silnici I/35 od Dobré Vody u Hořic rovněž do Úlibic na kruhák. A ve třetím směru pojedou zemědělci asi deseti stroji z Jičíněvsi po I/32 a dál po jičínském obchvatu až do Úlibic.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Podle Zmatlíkové budou zemedělci dodržovat pravidla silničního provozu, nebudou nikde zastavovat a blokovat, jen pomalou jízdou pojedou tam a zpět po předem nahlášených trasách. "Ani nepojedou všichni za sebou, budou se dodržovat rozestupy. Je to dané i tím, že budeme najíždět z vedlejší silnice a provoz je velký, takže mezi traktory nejspíš pojedou i další auta," doplnila.

Ve třech nahlášených směrech by se protestující zemědělci měli pohybovat mezi 10. a 12. hodinou podle toho, jak rychle se jim podaří jet.

Po celé Evropě, v Praze i u hranic

Protesty zemědělců začaly v Česku v pondělí 19. února, kdy se traktory a další zemědělské stroje z celé republiky vypravily do Prahy, kde obsadily magistrálu. Na tyto protesty se podle infromací Petry Zmatlíkové zemědělci z Jičína nevypravili. „Nevím, jestli vyrazil někdo z menších farem, ale nemám informace o tom, že by do Prahy jel někdo z větších podniků. My se tady v regionu s kolegy dohodli na tom, že se zůčastníme tady u nás. Nepojedeme ani k Polským hranicím, kde se chystají velká setkání i se zahraničními představiteli," uvedla členka představenstva Volanické zemědělské.

Zemědělci protestují proti nové vládě. Traktory vyjely i na silnice kolem Jičína

Společné protesty zemědělců, které organizuje Agrární komora a Zemědělský svaz ČR, zdůvodňují pořadatelé a účastníci čtyřmi zásadními body, na kterých se shodují s kolegy z dalších zemí V4 a Střední a Východní Evropy.

Vyjadřují se proti špatné implementaci Green Dealu a ztrátě konkurenceschopnosti zemědělců, proti dovozu levného masa a dalších komodit z Jižní Ameriky, proti nadměrné byrokracii a nízkým výkupním cenám komodit, kvůli kterým zemědělské podniky končí ve ztrátě.

„Všechno se na nás valí, ceny, požadavky Green Dealu, každý roik je to jinak a člověk už neví. Změny se rozhodují na jaře, kdy už potřebujeme sít. A teď ta plánovaná dohoda sMercosur o dovozu ze zemí třetího světa, kdy nemúžeme konkurovat cenou a nemáme kontrolu nad dodržováním pravidel, kterými se tu my říit musíme," doplnila Zmatlíková s tím, že se podle jejích informací bouří zemědělci napříč EU. V prvních měsících roku 2024 se demonstrovalo nejen v Polsku na Východě Evropy, ale také v Řecku, Itálii nebo Španělsku.

Upoutat pozornost

Traktory a další zemědělské stroje vyjedou na silnice ve čtvrtek 22. února směrem k hraničním přechodům, kde se setkají s kolegy z ostatních zemí. Ti, kteří to mají daleko, jako napříkald farmáři z Jičínska, budou protestovat alespoň na silnicích ve svých regionech. Hlavním cílem je upoutat co největší pozornost veřejnosti a médií.

Výměna šoupěte zarazí vodu v Jičíně i Valdicích. Obyvatelé mají uzavřít ventil

„Že je situace v Evropě naprosto tristní, dávají už měsíce najevo zemědělci v mnoha dalších evropských zemích. Je potřeba si to vyložit tak, že nejde o projev agrese, ale naopak jako volání o pomoc z často naprosto bezvýchodné situace,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Podobným způsobem zemědělci protestovali už před dvěma lety, kdy jako výraz nesouhlasu s kroky nové vlády vyjeli na silnice. Tehdy se jim podařilo s premiérem vyjednat kompromis. Tentokrát jsou ale podle Petry Zmatlíkové protesty daleko větší. „Problémy se prohlubují, náklady se zvyšují a doba je turbulentní. Ne jen zemědělcům, ale všem firmám. Ceny nám padají, to my nemůžeme ovlivnit, buď prodáme, nebo ne, ale náklady nám rostou všem. A teď už je to skutečně o přežití," dodala k protestům.

Mohlo by vás zajímat: Sdílená kola pro Jičín vyrobí firma v Hořicích. Jízda ušetří i půlhodinu cesty