V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetezec nejen s drogistickýcm zbožím svým zákazníkům možnost podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazníci slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o fininační dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

V našem okrese se přihlásily dva domovy a organizace. Jejich názvy a adresy najdete níže. Abyste mohli co nejlépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu rovněž přikládáme.

Hlasovat můžete v anketě na konci článku od 21. února do 2. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu ze srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Okres Jičín

Dům s pečovatelskou službou + Mateřská škola, Sobotka

Propojujeme generace

Tradičně, několikrát do roka navštěvují děti z místní mateřské školy seniory v Domově s pečovatelskou službou v Sobotce. Vždy je připraven program tak, aby se aktivně zapojily do akce obě generace. Naposledy proběhly akce před Vánocemi. Senioři společně s dětmi vyráběli vánoční svícny a zápichy. Protože ale děti vědí, že ruce již babičkám tak neslouží, připravily si nejprve cviky na jemnou motoriku rukou. Poté následovalo samotné vyrábění. Další týden přišly děti za seniory s pásmem vánočních koled. Společně si všichni zazpívali. Na oplátku v jarních měsících navštěvují senioři děti v mateřské škole, vypravují jim o svém životě a čtou jim pohádky. Společné setkávání je pravidelné a trvá již několik let. Dar by byl použit na vylepšení a výzdobu místnosti v Domě s pečovatelskou službou, kde se pravidelná setkávání konají a na nákup výtvarných a rukodělných pomůcek, které by byly použity při tvůrčích dílnách.

Domov pro seniory, Chomutice

Společná výuka, zábava a terapie

Výuka práce s interaktivní tabulí a poté i využití pro společné hry a terapie u jednotlivých klientů. Finanční dar bychom použili na částečnou úhradu interaktivního stolu (senTable). Do domova nám pravidelně dochází dvě středoškolské dobrovolnice, které by naše klienty naučily, jak pracovat s touto tabulí, a následně ji mohou využívat při pravidelných návštěvách u našich klientů. Měli bychom zájem o mobilní stůl, abychom mohli zapojit i ležící klienty. V nabídce jsou též aplikace pro reminiscenční terapii, a terapii kognitivních funkcí (pro jednotlivce i skupinu).