Přestože nejnovější harmonogram uvolňování restriktivních opatření počítá s postupným otevíráním škol, tak výuka pro žáky základních škol nezačne dříve než 25. května. Proto má projekt stále co nabízet.

„Rozhodli jsme se pomáhat a podpořit naše kolegy. Každý den jsme v kontaktu s několika řediteli a učiteli. Jsme tu pro to, abychom školám pomáhali a podpořili je v jejich zcela nové roli, kde prim hrají moderní digitální technologie,“ říká Tomáš Hamberger, pedagog a zakladatel projektu Digitální pohotovost.

Pomoc a podpora digitální pohotovosti směřuje primárně do menších škol, jejichž předností vždy byl a stále je osobní přístup a velmi blízký kontakt se žáky, tak i rodiči. „Učení na těchto školách šlo vždy tak nějak samo a nebylo nutné něco zásadního měnit. Současné moderní digitální technologie, online výukové a komunikační aplikace se v těchto školách používaly spíše ojediněle,“ je si vědom Tomáš Hamberger, a dodává, že uzavření vede i malé školy ke změně stylu výuky i komunikace.

Pro některé školy je tato situace přinejmenším nezvyklá a chtě nechtě se s ní musejí nějakým způsobem vypořádat. Většina členů Digitální pohotovosti vyučuje informatiku na základní a střední škole nebo jsou jiným způsobem spojeni s moderními digitálními technologiemi a v této oblasti se všichni velice dobře orientují. „Vybrali jsme uživatelsky nejjednodušší online výukové a komunikační nástroje, vypracovali zásady online výuky a komunikace a všechny tyto podpůrné materiály jsme začali spolu se vzdálenou a telefonickou podporou poskytovat školám,“ popisuje systém, kterým podporují školy v zavádění jednoduchých aplikací, které nejen jim, ale i žákům a rodičům mohou usnadnit práci.

Jak na domácí výuku v málotřídní škole?

Současná situace nouzového režimu proto přináší zcela nový pohled na výuku i v malotřídce v Suchém Dole na Náchodsku. „V naší málotřídní škole jsme na docela novou situaci nebyli od počátku nouzového stavu plně připraveni. Přesto již během prvního týdne po uzavření školy, byl stanoven postup předávání zadání, opakování, přehled domácích úkolů a domácí práce žákům přes kontakt s rodiči,“ říká ředitelka školy Lenka Soumarová, a dodává, že většina práce byla předávána prostřednictvím elektronického spojení s rodiči a přes stránky školy byly nabízeny řady procvičovacích portálů.

Podle jejího postřehu určitá volnost a zcela nový režim dne přinesl v řadě rodin nové obzory. „S radostí přijímáme reakce rodičů. Zasílají nám dobrovolné úkoly k opravě, slovnímu hodnocení a vzkazy pro děti. Takže práce přes email vytiskneme ohodnotíme, většinou zejména motivačně a zašleme rodičům zpět,“ popisuje systém spolupráce ředitelka suchodolské školy. „Chválou je, že někteří rodiče posílají práci denně. A my obdivujeme domácí práci malých prvňáčků až poty nejstarší páťáky,“ říká, že tento přístup odhaluje i široký posun, že děti se učí všude a vším. To dokládají i zprávy od žáků, které nemají přísně školní charakter, ale pro jejich budoucnost jsou určitě příznivé: Už jsme si vyseli první semínka a sledujeme, jak rostou, z jarních kytek si vyrábím herbář, s mámou šijeme ochranné roušky, mezi přípravami na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium se učím vařit - to jsou jen některé z nich. „A z většiny pozdravů od dětí zní stejná slova: Už se těším do školy!“ dodává Lenka Soumarová.

Co se týká dalších otázek kolem přijímacích zkoušek apod., tak ta situace se mění každý den. I proto je více než kdy jindy důležité, dokázat rychle komunikovat a sdílet informace. Jakým způsobem se tedy školy, které potřebují podporu, mohou obrátit na Digitální pohotovost? ,,Jednak jsme zřídili tři telefonní linky a emailovou adresu. O radu či informaci může volat a psát kdokoliv z učitelů a ředitelů v Královéhradeckém kraji. Dále jsme zřídili speciální videokonferenční místnost, kde je denně od 10.30 (mimo víkendu) odborník na IT připraven poskytnou školám podporu. Aktuální informace jsou také na webových stránkách Kraje www.skolysobe.cz,“ zmiňuje zakladatel Digitální pohotovosti.

Projekt Digitální pohotovost plánuje pokračovat ve své činnosti i po návratu žáků a studentů do škol. „Ke školám, kterým pomáháme v této situaci, jsme si vytvořili vztah a chceme jim pomáhat i v budoucnu,“ dodává Tomáš Hamberger, kterému se ale příliš nelíbí současný ohromný tlak na školy ohledně zavádění on-line výuky a on-line komunikačních nástrojů. „Tyto systémy nelze totiž zavádět plošně. Je nutné si uvědomit, že mnoho škol má značně omezené technologické možnosti nebo ne všichni žáci základních škol mají potřebná IT vybavení. Přál bych si, aby tato specifika byla brána v potaz, před tím, než někdo bude kritizovat školu, že nerealizuje on-line vzdělávání,“ říká pedagog.

Systém dálkové komunikace nemusí ale využívat jen školy. „Začínají se nám ozývat i někteří starostové menších obcí, že by potřebovali komunikovat se svými zastupiteli a rádi by se naučili používat videokonferenční nástroje,“ zmiňuje další přesah Tomáš Hamberger.

Jiří Řezník