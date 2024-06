Teplé a slunné dny lákají ven nejen pěší, ale také cyklisty a to i na rodinné cyklovýlety či kratší projížďky v okolí. A pokud jedou i děti, je nezbytné je vybavit kvalitní cyklistickou přilbou. Do 18 let je dokonce povinná. V prvních pěti měsících uplynulých čtyřech let (2020 – 2023) se stalo v součtu 13 nehod cyklistů do 17 let. Bohužel tyto nehody dětských cyklistů si vyžádaly 1 úmrtí a 12 těžce zraněných. Z policejních statistik vyplývá, že nehody se týkají především dětí do 14 let věku. Proto je velmi důležité učit děti správnému a bezpečnému chování, ale nesmíme zapomínat ani na pasivní bezpečnostní prvky, jako je třeba cyklistická přilba. Výběr a správné použití cyklistické přilby má svá pravidla, která v konečném důsledku mohou zachránit život. Důležité je děti od mala motivovat k nošení cyklistické přilby a seznámit s ní dítě v domácím prostředí, ideálně v okamžiku s prvním šlapacím autem nebo odrážedlem. Pokud dítě svolí, nasadíme, necháme jej v přilbě chvíli volně po domě pohybovat. Pokud nesvolí, zkusíme to příště.

Cyklisté chybují, kolo na autě často převážejí špatně. Neriskujete také pokutu?

Už samotný nákup nové přilby je důležitý. Stejně jako to, že dítě, kterému přilbu kupujeme by se nákupu mělo také účastnit, jak vysvětluje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti: „Jednak proto, abychom ověřili, že dítěti bude přilba na hlavě dobře sedět a také proto, aby se dítěti přilba líbila. Přilba musí sedět na obvodu hlavy, který nejprve změříme a podle toho budeme velikost vybírat.“ Následně je nutné zkoušet typy tak, aby sedělo po celém obvodu hlavy upínání. „Aby například nebyla mezera v oblasti za ušima nebo nad spánky. Měla by být dostatečně nasazena - dva prsty nad kořen nosu. Doporučujeme určitě tu, která je vyráběna alespoň technologií In-mold a je opatřena utahovacím mechanismem.“ Pokud kupujete novou cyklistickou přilbu, pak je dobré ji koupit ve specializované prodejně (cykloprodejna, sportovní potřeby). Pomyslnou třešničkou na dortu může být blikačka v týlu.