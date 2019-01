Východní Čechy – V televizi se objevila zprávička o onemocnění ptáků, které se vyskytlo i v České republice.

Ptáci, kteří v naší přírodě přežívají, jsou schopni přijímat alternativní potravu, jako například semena slunečnice, proso, různé namíchané směsi. Nepohrdnou ani suchou vánočkou. | Foto: Deník/Vít Černý

Šíří se mezi ptáky na krmítku, například se objeví zvonek, který je nadměrně načepýřený a apatický. To ještě ovšem nemusí znamenat, že ho zasáhla epidemie, ale může jít o individuální nemoc.



Nejedná se také o chorobu, která by byla přenosná na člověka. O vyjádření jsme požádali známého ornitologa RNDr. Zdeňka Mrkáčka. On sám se s tímto problémem nesetkal, ale upozornil nás na článek Ptačí trichomonóza – krmítková nákaza, uveřejněný v tiskovině Spolkové zprávy, kterou vydává a rozšiřuje pro potřeby svých členů Česká společnost ornitologická.



Ptačí trichomonóza – krmítková nákaza

Podzim je obdobím, kdy většina lidí začíná s pravidelným přikrmováním ptáků. Na krmítcích se ale mohou šířit nákazy; je dobré o nich něco vědět, abychom ptákům víc neublížili než pomohli.



Obecné rady, že krmítko je třeba udržovat v čistotě, zejména odstraňovat zbytky, které by mohly hnít a plesnivět, asi není potřeba opakovat. V posledním roce se ale do střední Evropy rozšířila nová nákaza, kterou způsobují cizopasní prvoci bičenky drůbeží. K jejich šíření a vzniku epidemií mezi ptáky přispívají právě krmítka, proto bychom měli věnovat ptákům na krmítku zvýšenou pozornost a v případě pozorování nemocných či uhynulých jedinců okamžitě přikrmování přerušit.



Bičenky napadají především pěnkavovité ptáky, nejčastěji zvonky. Žijí v jícnu a voleti, kde způsobují rozsáhlé záněty, zduření a znemožňují polykání. Napadený pták pak může uhynout hlady.



Nakažené ptáky poznáme celkem snadno, jsou neteční, nebojí se, jsou načepýření. Často jim tečou sliny a mají mokré opeření kolem zobáku, těžce polykají, vyplivují potravu nebo i těžce dýchají. Onemocnění trvá několik dnů až týdnů. V konečných stádiích bývají ptáci viditelně vyhublí. Fotografie nakažených ptáků jsou na webu ČSO.



Pokud nákazu na krmítku nebo v okolí zjistíme, měli bychom okamžitě krmítko vyčistit, nechat vyschnout (bičenky vyschnutí nepřežijí) a hlavně přerušit přikrmování alespoň na dva týdny. Pokud se i poté v blízkosti objevují nemocní ptáci, prodloužíme přikrmovací pauzu o další dva týdny. Ptákům totiž víc prospěje, pokud je donutíme hledat potravu na různých místech i ve větší vzdálenosti, než když je nalákáme ke snadnému zdroji potravy, kde se mohou nakazit smrtelnou nemocí.



Přenos nehrozí

O své vlastní zdraví ani o zdraví domácích mazlíčků nemusíme mít strach. Bičenky drůbeží cizopasí výhradně na ptácích, nejsou přenosné na člověka ani na jiné savce. Napadení domácích ptáků je výjimečné.

Více informací najdete v samostatném listu Pokynů pro členy ČSO.⋌Zdeněk Vermouzek