Jednotné přijímací zkoušky na střední školy od společnosti Cermat skládají deváťáci po prvních dvou ověřovacích letech od roku 2017. Žáci jsou bodováni na základě didaktických testů z českého jazyka a literatury a matematiky. Testy jsou pro všechny žáky devátých ročníků v celém Česku stejné.

Podle unikátních dat od Cermatu sestavil Deník žebříček úspěšnosti škol podle okresů a procenta úloh, které v posledních šesti letech žáci dané školy u přijímaček správně vyřešili. Do statistiky jsou započítané všechny školy, které měly v devátých třídách alespoň 20 dětí hlásících se na čtyřletá středoškolská studia.

Žáci ZŠ v Sobotce podle statistiky zabodovali z celého okresu nejlépe jak v češtině, tak i v matematice. V matematice správně vypočítali průměrně 47,3 procenta úloh. V češtině byli ještě úspěšnější, s 62,25 procenty se ZŠ Sobotka umístila na pátém místě v celém Královéhradeckém kraji.

Podle ředitelky sobotecké základky Jany Knapové stojí za úspěchem jejich žáků u přijímaček pilná příprava v průběhu celého devátého ročníku. Kromě standardních hodin češtiny a matematiky totiž mají žáci možnost přihlásit se na cvičení, kde se s učitelkami připravují přímo na úlohy z testů Cermat.

„Řekla bych, že v tom je tajemství úspěchu. Příprava na přijímačky je hodně intenzivní a začíná už v září. Ne každá škola to tak má, pak je to na vůli žáků a rodičů, aby se na specifické typy úloh v přijímacích testech připravili doma. Je to velká zásluha našich dvou kolegyň, které vedou cvičení a materiály a testy pro žáky nahrávají do Teamsů. Práce s nimi nám zůstala po covidu, kdy jsme učili distančně,“ vysvětlila ředitelka.

Na testy z češtiny připravuje v Sobotce deváťáky učitelka Iva Jungová. S dětmi procvičuje jednotlivé tipy úloh, trénuje nejčastější chytáky, a hlavně se zaměřuje na porozumění textu. „V testech jsou často hodně dlouhé texty, na základě kterých mají děti řešit další úlohy. Proto se učíme v textech rychle vyhledávat klíčová slova, například neobvyklé jméno, aby se v něm děti rychle zorientovaly a nemusely číst slovo od slova,“ popsala češtinářka přípravu ve cvičeních.

Podle Jungové s žáky často naráží na to, že jsou testy od Cermatu příliš náročné a je na ně neúměrný časový limit. „Je otázka, co se tím snaží ověřit. Protože málokdo může zvládnout správně splnit celý test. Prý je to proto, aby se odlišili i ti nejlepší studenti. Podle mě by ale i tak mohly být úlohy o něco snazší a mohlo by jich v testu být méně,“ podotkla.

S tím souhlasí také matikářka ze stejné školy Lucie Kliková. Na cvičeních s žáky pravidelně zkouší testy na čas, aby si děti procvičily práci v časovém presu. Úlohy jsou typově podobné, žáci se proto musí naučit vybrat si ty, které umí, a ty řešit přednostně. „Úlohy si lze nacvičit, je ale potřeba se učit průběžně, zkoušet si cvičné testy a zkusit si to i stopnout na čas. U přijímaček může hrát roli i stres. My děláme ve cvičeních i krátké pětiminutovky, žáci si zkusí, kolik úloh dokážou za daný čas vyřešit,“ doplnila k přípravám Kliková.

Žáci ze Sobotky se podle statistik hlásí na všechny typy středních škol. Většinou tři až čtyři jdou na gymnázium, další na lycea, obchodku do Jičína, na průmyslovku nebo na různé odborné školy. „Velký zájem je u nás i o školy v Mladé Boleslavi, jsme na hranici krajů, takže to je většinou půl na půl. Dost žáků se hlásí na střední školu ve Škodovce, zájem je i o boleslavská gymnázia nebo o zdravotnické školy,“ vypočítala ředitelka nejčastější směřování soboteckých deváťáků.

Opět se očekává nápor

Loni systém ochromil nečekaně velký nápor uchazečů o studium na gymnáziích, ale i na odborných školách. I letos se však kvůli silnému ročníku očekává značný nápor. Jen během prvních čtyř dnů od spuštění systému přišlo na 15 tisíc elektronických přihlášek. Celkem podle odhadů využije elektronický přihlašovací systém do 20. února okolo 75 tisíců rodičů.

„Nyní bojujeme s tím, aby rodiče přes internet dokázali přihlášky poslat. Sami moc nevíme, jak je navigovat,“ dodala Knapová.

V češtině na Jičínsku bodovaly zejména školy z menších měst. Druhé místo obsadila ZŠ Železnická v Jičíně s 58,25 procenty, na třetí a čtvrté příčce zazářili žáci ze ZŠ Komenského (57,94 procent) a ZŠ Husitská (57,7 procent) z Nové Paky a těsně pátí nejúspěšnější byli žáci ze ZŠ v Miletíně (57,47 procent).

V matematice jsou procenta správně vyřešených úloh obecně nižší, i zde se však na druhé místo propočítali deváťáci ze ZŠ Železnická v Jičíně (45,17 procent). Bronzová příčka patří rovněž jičínské ZŠ 17. listopadu (43,48 procent), čtvrté místo obsadila ZŠ Komenského v Nové Pace (42,88 procent). A páté místo mezi nejúspěšnějšími počtáři Jičínska obsadili deváťáci ze ZŠ Husova v Jičíně s 42,62 procenty správně vyřešených úloh.

Podle údajů Českého statistického úřadu by jen na Jičínsku mělo být v devátých třídách okolo 950 dětí. Loni se do prváku na střední školy hlásil nejsilnější ročník od roku 1993, největší zájem byl tradičně o gymnázia, přetlak ale zažily i odborné a průmyslové střední školy.