Přijďte podpořit bělohradské školáky!

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technik 28 000 Kč

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech IT SENIOR/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: IT SENIOR/-KA, V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: Lenka.vyhlidalova@altran.com, Co je náplní pozice IT senior u nás?, - Správa globálního zabezpečení, firewallu, systémových politik, šifrovaní datových úložišť. , - Konfigurace systémů., - Konfigurace Firewall, VPN., - Řešení uživatelských requestů (přímá podpora uživatelů)., Co je potřeba znát?, - OS Linux, (ideálně SLED,OpenSUSE) na úrovni konfigurace pracovních stanic., - OS Microsoft Windows 7, Windows 10, Microsoft Server 2008-2016., - Síťování (IPv4, IPv6)., - Konfiguraci Firewall., Co je potřeba mít?, - Globální znalosti IT, SW, HW, desktop., - Praxi v oboru IT min. 2 roky., - Znalost angličtiny na úrovni B1 (především jde o porozumění textu)., Co Vám nebude u nás chybět ?, - Stabilní zázemí jednoho z vývojových leadrů s celosvětovou působností., - Zajímavou práci v úzkém kolektivu., - Příležitost k osobnímu rozvoji a vzdělávání (jazykové kurzy a odborná školení)., - Pružná pracovní doba, 25 dní dovolené., - Příspěvek na stravování, penzijní připojištění., - Dobrá káva.. Pracoviště: Altran cz, a.s. - sídlo, Příčná, č.p. 2071, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Lenka Vyhlídalová, .