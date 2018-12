Přichází doba adventní, Jičín je připraven

Jičín - Adventní čas zklidnění, zastavení , zamyšlení přichází a s ním i spousta předvánočních akcí a pořadů. Pojďme se společně naladit na jednotnou vlnu pohody, pokory a usmíření. Jičín je na vánoční atmosféru naladěn.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Město zdobí sedm vánočních stromů, ten největší se rozpíná na Valdštejnově náměstí. Rozložitý smrk měří devět metrů a do centra se stěhoval z ulice Na Vrchách. Technické služby musely při jeho výzdobě sáhnout do kapsy. „Jako každý rok musely nakoupit nové vánoční koule, zlaté a červené, neboť část z nich se loni poškodila a bohužel i dost bylo zcizeno. Vedle toho nakoupily novou kabeláž. Zcela nově ozdoben bude i Biograf Český ráj, který je chloubou města,“ řekl k výzdobě mluvčí radnice Jan Jireš.Zapůjčené 3D svítící prvky i letos ozdobí kašnu na Žižkově náměstí, prostor mezi kostelem a zámkem a zámeckou zahradu. Zcela novým prvkem je svítící zvonička u vstupu do parku. Vánoční výzdoba tak vyjde Jičín na 260 tisíc korun.

Rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem se uskuteční 2. prosince od 16 hodin. V sobotu a v neděli můžete navštívit i adventní trhy a vánoční Valdickou bránu.