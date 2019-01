Jičínsko - Program adventního městečka se otevírá již tento víkend.

Adventní městečko v Jičíně | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

O víkendu, kdy se slaví první adventní neděle, začíná na Valdštejnově náměstí speciální předvánoční program – Advent v Jičíně. V Sobotu odstartují Valdštejnské vánoční trhy a v dolní části náměstí se otevře Adventní městečko, jehož program potrvá do 23. prosince. Návštěvníky čeká každý víkend rozmanitá nabídka – koncerty, vystoupení, divadla, tvůrčí dílničky a řemeslné trhy. V neděli od 17 hod. pak proběhne tradiční rozsvícení vánočního stromu spolu se světelnou výzdobou centra města. Předcházet mu bude od 16.30 drobný kulturní program.

BOHATÉ VÍKENDY

Závěr letošního roku bude v Jičíně opět ve znamení bohatého víkendového programu a adventních trhů. Město se rozhodlo oživit tradici českých Vánoc a po loňském pilotním projektu přichází s akcí Advent v Jičíně. „Chtěli jsme místním i turistům pomoci navodit tu správnou předvánoční náladu, proto chceme každý rok nabídnout před koncem roku víkendový program se sváteční tématikou, který bude umocněn kulisou rozzářeného a vyzdobeného centra města. Lidé se v Adventním městečku mohou na chvíli zastavit, ať už jdou za kulturním zážitkem či chtějí jen prožít příjemné chvíle s rodinou či známými u dobrého svařáku či punče," uvádí Alena Stillerová, zastupitelka a referentka odboru kultury a cestovního ruchu. Tak jako každý rok budou i letos s Adventním městečkem souběžně probíhat každoroční sobotní a nedělní dopolední trhy na Valdštejnově náměstí s prodejem živých kaprů a vánočních stromků.

KAŽDÝ VÍKEND JINAK

Adventní městečko je situováno v dolní části Valdštejnova náměstí a vždy o víkendu ožije tematickým programem. „Pomyslnou předehru zahrají Valdštejnské adventní trhy, což je akce za osobní účasti vévody, letos ovšem nebudou na Žižkově, ale na Valdštejnově náměstí. Budou se konat v sobotu od 9 do 15 hodin. Návštěvníci zde najdou řemeslné výrobky, keramiku, malované hedvábí, ozdoby, krajku, zvonky a rolničky, dobovou kuchyni. Připravena je i soutěž pro děti a každý, kdo přinese ručně vyrobenou ozdobičku, ji může pověsit na stromek a dostane od Albrechta z Valdštejna dukát," říká k začátku programu ředitel Kulturních zařízení města Jičína Pavel Nožička.

Nedělním rozsvícením vánočního stromu a světelné výzdoby města pak bude otevřeno Adventní městečko. Návštěvníci Jičína mohou zavítat také na Valdickou bránu, kde na ně bude čekat sváteční výzdoba, dobroty, hudba, divadlo, věštírna, dětská dílna nebo tematická školní výstava v ochozovém patře a ukázka řemesel. V sobotu ve 13 hodin a 16 hodin a v neděli v 11 a 14 hod. se zde pak odehraje věžnická vánoční hra Betlém.

Druhý prosincový víkend 2. – 4. prosince je ve znamení Čertovské show s mikulášskou nadílkou, další víkend 9. – 11. prosince je nazván Hudební Vánoce. Návštěvníkům totiž navodí sváteční náladu nespočet hudebníků z Jičína i okolí. Poslední program s názvem Andělské zvonění nabízí víkend 16. – 18. prosince. „Pátky jsou věnované ochutnávkám piva, vína nebo zabijačkových specialit, odpoledním vystoupením dětí z mateřských a základních škol a večerním koncertům. V pátek před Štědrým dnem (23. 12.) bude Stacionář Kamarád nabízet vánoční hrachovku. Soboty jsou dopoledne a odpoledne tvůrčí, kdy probíhají dílny pro malé i velké, a podvečery zpříjemní hudební produkce. Neděle jsou pak věnovány autorským čtením, dílničkám či muzikantům. Během týdne pak může městečko sloužit jako místo k setkávání a posezení u voňavého horkého punče nebo svařeného vína s možností ochutnávek tradičních vánočních specialit," představuje bližší program Pavel Nožička, ředitel KZMJ.

Právě Kulturní zařízení města Jičína jsou garanty letošního jičínského Adventu. „Navázali jsme na loňskou práci firmy MP OFFICE group s.r.o., která pro město program zajišťovala. Letos se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil a padlo tedy rozhodnutí, že budeme Advent v Jičíně pořádat sami. Z rozpočtu KZMJ a města je na to vyčleněno celkem 300 tisíc. Oslovili jsme tak loňského pořadatele a některé nápady a také zařízení si od nich převzali. S programem nám pak pomáhá K-klub, který zajistí dílničky a s hudebními vystoupeními pomůže ZUŠ, Knihovna Václava Čtvrtka připraví pravidelná čtení a zapojí se i místní základní a mateřské školy. Velkou měrou se na kulturním programu podílíme samozřejmě také my a zázemí zajišťují technické služby," dodává ředitel Nožička.

JIČÍN ROZZÁŘÍ SVĚTELNÁ VÝZDOBA

Co by to ale bylo za Vánoce bez světelné výzdoby. Také letos bude rozsvícena v neděli spolu s vánočním stromem.

„Minulý rok jsme pořídili výzdobu v jednotném stylu a zkrášlili tak centrum města – Valdštejnovo náměstí, zámek a zámeckou zahradu, Žižkovo náměstí a Husovu ulici. Letos dostane nový světelný kabát biograf a změnu doznají zapůjčené 3D dekorace. Co letos návštěvníci najdou v zámecké zahradě místo andělů? To si necháme jako malé překvapení," říká starosta města Jan Malý. Osvětlený bude letos v centru města pouze strom na Valdštejnově náměstí, ozdoben bude ale oproti loňsku na přání místních i strom na Lidickém náměstí. Po městě pak budou rozmístěné i stromečky ozdobené mateřskými a základními školami, které darovala firma J. M. Schlik a Lesy ČR, Lesní správa Hořice. „Všechny obyvatele i návštěvníky srdečně zveme, přijďte si vychutnat předvánoční atmosféru k nám do Jičína," dodává starosta města. Program Adventu v Jičíně najdete na advent.jicin.cz nebo na facebook.com/advent.jicin.

Už dnes se rozsvítí první vánoční stromy

Už dnes se na některých místech rozsvítí vánoční stromy. Mezi prvními se rozzáří například ten ve Valdicích, a to v pět hodin na náměstí.

Stromeček dnes zazáří rovněž v Radimy. Program bude zahájen ve čtyři hodiny odpoledne cestou s anděly a světýlky u místní restaurace. Přibližně v 17 hodin následuje vánoční zpívání s Táborankou a dětmi ze školy, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a těšit se můžete také na ohňostroj.

Za doprovodu zvonečků a světýlek, se v Železnici vydají na nádvoří muzea, kde bude připraven malý vánoční jarmark. Sraz je v 18 hodin na zdejším náměstí. Večer zpříjemní vánočními koledami hudební skupina Fidle,.

V Libáni advent začne už v pátek v deset hodin, a to adventními trhy. Stromeček rozsvítí okolo páté hodiny odpolední. V pátek se také rozzáří vánoční strom ve Staré Pace. Program začne v 17 hodin na terase za Masarykovou základní školou. Adventní a vánoční písně zazpívá sbor Masarykovy základní školy a o hudební doprovod se postarají i Vánoční koule z Vrchlabí.

Na sobotu si bohatý program připravily například Hořice nebo Nová Paka. Nasát vánoční atmosféru můžete zajet na hořické adventní trhy v jejichž závěru, kolem sedmnácté hodiny, bude rozsvícen strom. Na packém Masarykově náměstí nebudou chybět tradiční řemeslné stánky nebo živý betlém, u něhož najdete i poštu pro Ježíška. Stromeček se rozzáří v 17 hodin a následovat bude ohňostroj.

Ve Vidochově sobotní rozsvěcení stromečku oživí děti ze zdejší základní a mateřské školy. Program začíná ve tři hodiny. Ani Pecka nezůstane pozadu.

Tradiční adventní akce zde začíná v sobotu ve dvě hodiny a těšit se můžete na na vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ nebo country skupiny Náhoda. Zítra se rozsvítí strom také v Kamenici na návsi.

Už více jak patnáctiletou tradici má rozsvěcení vánočního stromečku v Lázní Bělohradu. V sobotu od třinácti hodin mohou návštěvníci nasát atmosféru na adventním trhu, nebude chybět ani vystoupení souboru Hořeňák nebo dětí ze základní školy K.V. Raise.

V neděli pak rozsvítí stromy v Konecchlumí, kde se mimo jiného můžete těšit na „živý orloj", v Bystřici, Sobotce a Sobčicích.

Sobotecký program zahájí lampiónový průvod, který vyjde od základní školy. Strom se rozsvítí v 17 hodin. V Bystřici na hřišti od 16 hodin můžete například ochutnat domácího cukroví a sobčický stromeček se rozzáří před obecním úřadem v 17 hodin.

(md, kov)