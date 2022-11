Nezvyklého vzhledu stromu si všimli také uživatelé sociálních sítí. Našlo se několik kritiků, podle kterých je strom příliš křivý a šišek je až moc, většina ale dosud neozdobený strom hájí. „Každý stromek je originální a pěkný, lidé taky nejsou stejní, tak ať si nevymýšlí,“ napsala jedna z diskutujících pod příspěvek Městského informačního centra Jičín.

Každý rok městu vánoční strom daruje někdo z veřejnosti. Letos strom věnovala Radka Kracíková z ulice V. Dobiáše. „Pan starosta dárkyni poslal děkovný dopis, jako to dělá každý rok,“ doplnil mluvčí radnice Jan Jireš.

Vánoční strom museli přivézt také na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích. V minulosti uprostřed náměstí rostlo několik jehličnanů, které bylo možné každoročně ozdobit, pro rozsáhlou revitalizaci náměstí ale bylo nutné přerostlé stromy vykácet. Už několik let proto vánoční strom na travnatý plácek u kašny město před koncem listopadu vztyčuje.

Letos vánoční strom v Hořicích putoval na své současné stanoviště pouze několik ulic. Vyrostl totiž v ulici Pod Lipou, kde ale začal vadit obyvatelům vedlejší bytovky. „Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o strom v majetku města. Návrh na jeho skácení dali majitelé bytového domu v ulici Pod Lipou, přičemž jedním z důvodů byl strach o bezpečnost. Strom už je nyní přerostlý. Dalším důvodem bylo zastínění bytů v nižších patrech. Obecně všechny stromy v obydlených územích musí časem ustoupit a následně probíhá obnova zeleně,“ ozřejmili situaci zástupci odboru Životního prostředí MěÚ Hořice.

„Proč kácet kvůli pár dnům?“

Nad pokácením smrku smutnili lidé také na oficiálním profilu hořického úřadu, kde se strhla vášnivá debata. „Proč se nevysadil nový? Mohl již růst a krášlit náměstí, které je teď jak na poušti. Chudé na zeleň, co kdysi zdobila celé náměstí,“ ozvala se jedna z diskutujících. „Kdybyste tam radši zasadili nový strom místo kácení zdravých stromů, kvůli pár dnům,“ přisadil si další.

„Snažili jsme se lidem vysvětlit, že pro účely adventní výzdoby strom nabídli přímo obyvatelé bytovky, kterým se už zdál nebezpečný,“ okomentoval situaci Dominik Palm z Městského úřadu Hořice.

Našli se ale i tací, kterým se tradice vánočního stromu na náměstí líbí tak, jak je nyní. „Každé město má strom. Nedokážu si představit, kdyby z důvodů, které uvádíte, bylo řečeno, že žádný stromek nebude. To by bylo řvaní, proč není. Bude advent, čas pohody, nekažte to. Na sídliště se za jeden uříznutý strom vysadí dva mladé stromky, tak to teď funguje,“ mírnila debatu další z uživatelek.

Vzrostlý živý strom zdobí na Jičínsku rynky například v Lázních Bělohradě, v Nové Pace, ve Valdicích nebo v Miletíně.

Smrk ztepilý, který se nejčastěji užívá jako vánoční strom, roste v průměru o 20 cm za rok. Požadované výšky pro ozdobení tedy dosahuje nejdříve za deset let. V některých městech navíc není vysazení nového stromu na náměstí jednoduché. Například v Jičíně a v Sobotce spadají hlavní náměstí pod památkovou ochranu, ke každé trvalé změně se proto musí vyjadřovat památkáři.

Stromy se na Jičínsku rozsvítí v rozmezí pátku až neděle vždy po setmění. V Železnici se světýlka rozzáří už v pátek v podvečer, Hořice a Nová Paka chystají adventní program na sobotu, Jičín, Kopidlno i Lázně Bělohrad odstartují advent v neděli 27. listopadu.