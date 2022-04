Jičínskou Cenu města schvaluje zastupitelstvo po posouzení nominací specializovanou komisí. Pravidelně se udílí na konci roku. Eva Bílková měla cenu převzít už v prosinci 2020, z důvodu pandemie covidu byla ale ceremonie odložena.

FOTO: Děti z MŠ Máj si užily čarodějnický týden

"O to více jsme rádi, že Cena města byla předána do správných rukou. Skromné osobnosti, paní Evě Bílkové, bez jejíhož působení by bylo Jičínsko o hodně chudším regionem," uvedl mluvčí radnice Jan Jireš. V předchozích letech město ocenilo například trenéra atletiky Vlastimila Jenčka, fotografa a filmaře Petra Volfa, výtvarníka Petra Hebera, bývalého starostu Jiřího Lišku nebo divadelníka a režiséra jičínského K-klubu Martina Zajíčka.