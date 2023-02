Jako centrum novopackého kulturního dění funguje stará budova v ulici F. F. Procházky. Na jejím místě by mělo brzy vzniknout moderní kulturní středisko za více než 100 milionů. Současný chátrající socialistický objekt už nesplňuje standardy moderního kulturního střediska a je trnem v oku pořadatelům, divákům i účinkujícím.

„V Nové Pace chybí kvalitní kulturní zázemí. Současné Městské kulturní středisko (MKS) už nevyhovuje stavebně ani technicky. Takže předpokládám, že po bazénu a novém autobusovém terminálu toto bude hlavní stavební a investiční projekt. Pačáci by si rekonstrukci střediska opravdu zasloužili. Čekáme na ni déle, než bychom si přáli,“ řekl Deníku novopacký cyklista Daniel Polman. Sám jezdí se svými sportovními a cestovatelskými přednáškami po celém regionu, stav domácího zázemí ho ale trápí.

Zahájení stavby překazila pandemie

O přestavbě MKS se v Nové Pace mluví minimálně od roku 2017, finanční náklady a ekonomická situace ale projekt značně zkomplikovaly. Se zahájením stavby počítalo město už v roce 2019, vše ale překazila pandemie covidu, která od jara 2020 paralyzovala nejednu investici. „Covid městu přinesl mnohá příkoří a zasáhl do jeho chodu. Následující léta ale vnímáme jako velkou příležitost pro další rozvoj města,“ zmínil bývalý starosta a současný radní Josef Cogan. Už před rokem označil rekonstrukci MKS za hlavní investiční prioritu radnice, nové vedení města zásadní projekt převzalo s nemenší důležitostí.

S náklady okolo 200 milionů korun bude rekonstrukce MKS jednou z největších stavebních investic v novodobé historii města. Podle starosty má vedení Nové Paky za cíl pokrýt celkem 65 milionů právě z dotací. Kvůli získání spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí bylo nutné projekt přepracovat, aby splňoval podmínky pasivní stavby.

Vynaložené úsilí by ale mohlo i do budoucna přinést ovoce. Úsporná stavba by mohla výrazně snížit náklady na energie, tudíž by se obrovská investice mohla městu časem vrátit. „Procento úspor zatím nemáme vyčíslené, ale předpokládám, že s novým projektem, který zahrnuje tepelná čerpadla, bychom mohli být schopní odhadovat, kolik stavba ušetří,“ doplnil Bouchner.

Vznášející se otazníky

Nad projektem nového MKS se ale vznáší celá řada otazníků. Jak zmínil Rudolf Cogan po jednání zastupitelstva v pondělí 13. února, stále není vysoutěžený zhotovitel a započetí stavby se plánuje nejdříve na letošní léto. Podmínka proinvestovat už letos prvních 30 milionů tak nabírá téměř šibeniční termíny. „Pokud vše krachne, tak to město už bude muset postavit za své,“ doplnil.

S nejistotou se potýká také vedení novopacké kultury. Kvůli stavbě je na dlouhé měsíce čekají polní podmínky v náhradních prostorách. „Zatím ale všechny akce plánujeme v MKS a uvidíme, kdy se začne. Pokud by letos skutečně došlo k zahájení stavby, budeme muset velké akce zrušit a přesunout se do náhradních prostor, například do Hotelu Central na náměstí,“ řekla ředitelka MKS Romana Martincová. Započetí rozsáhlé přestavby na reprezentativní srdce novopacké kultury ale netrpělivě vyhlíží. Podle Bouchnera by náročná stavba měla trvat přibližně tři roky.