„Tato úprava je výsledkem dobré spolupráce obou krajů a těžit z ní mohou naši obyvatelé, kteří dojíždí do druhého kraje do zaměstnání, škol nebo třeba jen na výlet. Resorty dopravy, potažmo organizátoři dopravy v obou krajích, spojily své síly a navrhly prohloubení spolupráce, která navazuje na již existující přesahy integrovaného dopravního systému existující od roku 2013,“ uvádějí ve společném prohlášení hejtmané Martin Půta (Liberecký kraj) a Martin Červíček (Královéhradecký kraj).

Příklad funkčního přesahu IDS existuje mezi Vrchlabím, Jilemnicí a Horkami u Staré Paky. Mezi Turnovem a Jičínskem došlo k prodloužení platnosti IDOL do Libuně v průběhu letošního roku. Nově s platností od 1. července se však územní platnost IDOL rozšíří do Jičína, a to ze směru od Turnova, Lomnice nad Popelkou a od Jilemnice (přes Novou Paku).

„Obyvatelé oblastí Českého ráje, Semilska, Jilemnicka, Jičínska či Vrchlabí pro své nejen volnočasové, ale zejména pracovní nebo školní cestování pravidelně využívají mezikrajské linky, které již dnes širokou nabídkou spojení upozaďuje hranice obou krajů. Rozvojem tarifní spolupráce cestujícím ještě více přiblížíme výhody integrované dopravy,“ konstatuje Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy. „Cestující tak mohou využít například časové nebo síťové jízdenky IDOL nebo IREDO i přes hranice kraje, a tím ušetřit při pravidelném dojíždění nemalou část finančních prostředků.“