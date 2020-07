Ač doposud organizátoři multifunkčního festivalu Jičín – město pohádky slibovali, že 30. ročník se uskuteční, i když v omezeném režimu a s úsporným programem. Dnes ráno avízovali, že se letos v září nekoná. Celý 30. ročník včetně pohádkové oslavy narozenin a tématu Voda voděnka se přesouvá na rok 2021.

Jičín - město pohádky. Středeční zahájení festivalu. | Foto: Deník / Michal Fanta

"Pořád jsme doufali a věřili, že to půjde, že to dáme. Ale počty osob na akcích stále zůstávají nízké a náš festival za těch třicet let už pořádně vyrostl, prostě se do těch všech omezení nevejdeme," vysvětlují členové Nadačního fondu Jičín – město pohádky.