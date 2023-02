„Stěžejní myšlenkou plánu je eliminovat nutnost přejíždění autem po městě,“ komentoval situaci městský architekt Radek Jiránek. Proto by naváděcí systém, ať už pomocí tabulí nebo aplikace, vedl řidiče například na parkovací plochy u zimního stadionu. Za stání se v těchto místech neplatí a na Valdštejnovo náměstí je to pro turisty jen pár desítek kroků.

Parkovací dům a diskuze s krajem

Problém parkování pálil také jičínské politiky před loňskými komunálními volbami. Na otázky parkovacích míst odpovídali v létě lídři všech kandidujících uskupení, strategie pro parkování volili různé. Patrioti a sportovci pod vedením Jana Zachovala navrhovali vytvoření parkovacích domů na Novém Městě s možností odprodeje míst rezidentům a u zimáku. Navrhovali také tlak na Královéhradecký kraj pro vytvoření parkovacího domu u nemocnice.

Lídr opoziční ODS Ladislav Brykner rovněž navrhoval parkovací dům u zimního stadionu. „Je tam umístěn i v územním plánu. Jeho výstavbu by měl financovat soukromý investor ve spolupráci s městem. Tak jako například v Trutnově,“ uvedl Brykner. Pro obyvatele Nového Města Jih navrhoval navíc diskuzi o změně parkovacího režimu před jejich bytovými domy, aby měli kde svá auta ustájit.

Největší problém parkovacích domů tkví podle místostarosty Petra Hamáčka (Sdružení pro Jičín) v jejich vysoké ceně. „Jedno místo v něm stojí mezi 600 až 800 tisíci korun. Opravdu si myslíme, že je správné investovat takovou částku do místa pro osobní automobil? Pro Jičín totiž neexistuje dotační titul, který by nám s tím mohl pomoc,“ vysvětlil. Zároveň připustil, že by bylo dobré zahájit debatu s krajem o vytvoření parkovacího domu u nemocnice.

Zapojení aplikací a sociálních sítí

Situace s dopravou v centru a přeplněnými parkovišti se zhoršuje především v turistické sezoně, kdy do Jičína přijíždějí davy turistů, a jelikož se ve městě nevyznají, projíždějí náměstím i frekventovanými ulicemi a hledají parkovací místa. Právě proto se problematika propsala také do dokumentu o cestovním ruchu ve městě. Jednotlivé části akčního plánu by po schválení zastupitelstvem podléhaly kontrole plnění, což by mohlo i v případě parkování znovu otevřít diskuzi o možných řešeních.

Připravený Akční prováděcí plán v cestovním ruchu navazuje na další dokumenty a měl by podle Stillerové pomoci s řešením problémů s infrastrukturou, kromě parkování se týká například také cyklostezek a opravy kulturních památek. Kromě toho se zabývá také budováním značek „města pohádky“, „Valdštejnova města“ nebo „města příběhů“. Důležitou součástí akčního plánu je také jasná definice cílových skupin a navržení strategie komunikace a propagace odpovídající generacím X, Y a Z. Právě pro mladší generace pohybující se v digitálním prostředí by mělo město do budoucna více zapojit mobilní aplikace a sociální sítě.