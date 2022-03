Praporčíci Ladislav Paclt a Miloš Mencl byli na místě během pár minut i s defibrilátorem a dalším vybavením první pomoci. "Pacienta si po příjezdu převzali od rodinných příslušníků, kteří zahájili resuscitaci. Jeden z policistů pokračoval v resuscitaci, zatímco druhý připravoval k použití defibrilátor. Přístroj po vyhodnocení stavu pacienta výboj nedoporučil. Policisté však pokračovali v nepřímé masáži srdce a poskytování umělého dýchání do doby, než pacient začal dýchat," uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová. Policisté do příjezdu záchranky kontrolovali životní funkce, stabilizovaného jej následně předali do lékařské péče.