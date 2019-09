Dva měsíce her, zábavy a odpočinku utekly jako voda a dětem včera znovu začaly školní povinnosti.

Velký den za sebou mají zejména ti, kteří šli v doprovodu rodičů do školy úplně poprvé. Poslední rok na základních školách zahájili žáci devátých ročníků. Někteří z nich již vědí, kam by rádi zamířili dál, jiní o své další studijní cestě ještě přemýšlejí. O vyšší bezpečnost dětí na ranní cestě do školy se v Jičíně opět postarají městští policisté, kteří budou usměrňovat dopravu na vytypovaných přechodech.