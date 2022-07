O letních prázdninách se ve sklenících a na záhonech střídá celá škola. Zahradnické obory mají ve školním vzdělávacím programu i prázdninovou praxi a o její délku mají zkrácenou výuku ve školním roce. Každá třída dostane předstihem stanovený termín praxe v prázdninových měsících a v případě, že mají rodinnou dovolenou nebo jinou aktivitu, mohou požádat o přesun na jiný termín. Povel je jasný, jeden prázdninový týden si musí každý odpracovat. „Už tu dělám třicet let a vždycky to tak bylo. V každé partě na daný týden je přibližně dvanáct studentů a jeden učitel,“ vysvětluje učitel.

O veškeré rostlinstvo, které během roku studenti pěstují, je potřeba se v horkých letních dnech postarat. Letničky, které jsou jednou z hlavních náplní jarního pololetí, se přes léto sklízí a dávají se sušit. Na podzim je studenti mohou použít do vazeb a aranže na Dušičky. „Jinak bychom všechen materiál museli kupovat. Takhle si jej vypěstujeme sami, naučíme se celý postup výroby a ještě ušetříme,“ vysvětluje Jiří.

Podle něj je v létě největším pomocníkem i nepřítelem zahradníka skleník a fóliovník. „Venku klidně může lít jako z konve, ale vy stejně musíte zalít rostliny ve skleníku. Navíc je potřeba v létě větrat a zalévat opravdu poctivě, jinak by se v tropických vedrech rostliny vevnitř upekly,“ dodává. Kromě skleníků s běžnými rostlinami se studenti starají také o vyhlášený palmový skleník, který je chloubou zámeckého parku, ve kterém kopidlenská škola sídlí.

Absolventi vzpomínají s láskou

Letní praxe podle Jiřího Šourka některé studenty rozčilují, zapojit se ale musí všichni a všichni nakonec makají. „Občas někdo brblá, ale chápou, že to patří k oboru. I na zemědělských školách s chovnými programy a stájemi je nutné chodit na praxe i v létě a postarat se. I my jsme na to zvyklí,“ vysvětluje.

Na letní školní docházku do zahradnické školy zavzpomínali na sociálních sítích i absolventi. „Jak jsem je za svých mladých časů nenáviděla, tak teď bych se s láskou vrátila,“ píše například absolventka Míša.

Střední zahradnická škola v Kopidlně na praktickou výuku dbá důsledně celý rok. Studenti připravují vázané květiny k různým příležitostem, např. k MDŽ, ke Dni matek, Dni učitelů, k vysvědčení, pěstují sadbu zelenin a letniček, které pak vysazují v Kopidlně i dalších městech a prodávají ve školní prodejně letničky a po letních prázdninách chystají například podzimní aranže, Dušičky a ke konci roku například adventní věnce a vánoční vazbu. Také se starají o školní sad a provádějí výsadby a údržby parků a veřejných prostranství. Na podzim pro širokou veřejnost chystají mezinárodní soutěž a výstavu Kopidlenský kvítek, událost, na které prezentují svou činnost, soutěží v aranžování a prodávají své výtvory. Letos už se jeden Kvítek uskutečnil v netradičním jarním termínu, zájemci se ale mohou těšit i na oblíbenou podzimní akci mladých kopidlenských zahradníků. „Celý rok se u nás něco děje,“ dodává ředitelka školy Lenka Nosková.