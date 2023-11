/FOTO, VIDEO/ Václavské náměstí v Praze letos ozdobí vánoční strom z podkrkonošského Mostku. Rozzáří se první adventní víkend při zahájení vánočních trhů. V obci na Trutnovsku v neděli pokácel dvacet metrů vysoký smrk ztepilý dvojnásobný mistr ČR v dřevorubeckých disciplínách a majitel dřevorubeckého muzea Jiří Vorlíček z Ratají nad Sázavou.

Pokácený strom z Mostku zamíří na vánoční trhy na Václavské náměstí v Praze. | Video: Deník/Jan Braun

„Strom je krásný, zdravý, čistý, rovnoměrně rostlý. Na Václavské náměstí se bude krásně hodit,“ chválil Vorlíček strom z Mostku, který se nacházel na obecním pozemku za prodejnou potravin Coop. Jeho pokácení, přesun jeřábem a upevnění na tahač trvalo přes pět hodin. Pro obec to byla atrakce.

Podle letokruhů byl smrk starý přibližně čtyři desítky let, obvod kmene měl 199 centimetrů. Z Mostku zamířil nejprve do průmyslového areálu v pražských Kbelích, kde zůstane další dva dny. V noci z úterý na středu 29. listopadu bude strom převezen na Václavské náměstí, kde bude ještě během noci postaven a bezpečně ukotven. Ve středu ráno začne společnost Technologie hlavního města Prahy s jeho zdobením. Smrk z Podkrkonoší budou zdobit vánoční dekory, osvětlení a několik kilometrů vánočních světelných řetězů.

„Strom byl hrozně vysoký, zasahoval na střechy, vedle něj stojí rodinný dům. Stejně bychom museli řešit jeho pokácení. Když jsme byli osloveni, jestli bychom strom poskytli pro vánoční trhy na Václavské náměstí v Praze, tak jsme souhlasili. Myslím, že lidé jsou pyšní, že tam bude a navíc najde využití po skončení trhů,“ řekla starostka Mostku Dagmar Včeláková. O zpracování dřeva se postarají žáci Střední odborné školy Jarov na Praze 9, kteří z vánočního stromu vyrobí zahradní posezení pro dětský domov v Dolních Počernicích. Ořezané větve zužitkuje pražská ZOO.

Přepravu schvalovalo ministerstvo

Firma, která má na starosti zajištění stromů pro vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze, je vybírala už v srpnu. „Výjezdní skupina pěti lidí, ve které jsou zástupci investora, přepravní firmy nebo dendrolog musí vytipovat výšku a souměrnost stromu. Řeší se dostupnost do místa, kde strom stojí, aby se k němu dostala technika, a přeprava, kudy se stromem jet, protože se musí vejít pod mosty. Přepravu schvaluje Ministerstvo dopravy,“ vysvětlil vedoucí přepravy Martin Švestka z rodinné firmy Švestka, která vánoční strom z Mostku přesunula do Prahy. O den dříve převážela vánoční strom pro Staroměstské náměstí z Pertoltic pod Ralskem na Českolipsku.

Zdroj: Deník/Jan Braun

„Některé nabízené stromy nevyhovovaly požadovaným parametrům, proto jsme se museli vydat do krajů hledat vánoční strom. Našli jsme ho v Mostku, oslovili jsme obecní úřad a domluvili se. Strom je krásný, souměrný, hezky huňatý, zdravý. Úplně ideální. Předem ho zkontroloval dendrolog,“ dodal Švestka. Obec získá za poskytnutí stromu pro Prahu 10 tisíc korun.

Naproti obchodnímu domu Baťa

Přepravit vánoční strom do hlavního města byla složitá operace. Několik týdnů dopředu se musí plánovat trasa, zajistit technika, povolení na kácení, přepravu a další. „Přivezli jsme jeřáb, postavili ho do roviny, museli změřit výšku stromu. Existují předpisy, jaké má mít parametry na Václavském náměstí kvůli bezpečnosti. Z původních 20 metrů jsme ho proto zkrátili na 17. Strom jsme museli bezpečně odříznout, naložit na podvalník, stáhnout větve, abychom dodrželi průjezdnou šířku do 4,5 metru. Pak jsme vyrazili,“ popsal Martin Švestka, jak probíhal transport vánočního stromu z Podkrkonoší.

„Na Václavském náměstí bude 2 metry v zemi a 15 metrů nad zemí, na Staroměstském náměstí je o 5 metrů vyšší, je to ale dáno prostory a bezpečností. Smrk z Mostku se na Václavák hodí, bude krásně zakomponovaný mezi budovami na pěší zóně. Stát bude v dolní části naproti obchodnímu domu Baťa,“ upřesnil Jiří Vorlíček, který má s kácením stromů pro vánoční trhy v Praze dlouholeté zkušenosti. Než přijel v neděli ráno do Mostku, kácel v sobotu na Českolipsku vánoční strom pro Staroměstské náměstí.

Smrk je solitér

„Kácení v Mostku probíhalo dobře, v dříví nebyly žádné anomálie, ani hniloba. Strom je krásný, zdravý, čistý. Je vidět, že to je solitér, rostl pod svahem, měl během svého života pořád přísun vláhy. Přírůstky na letokruhu dosahovaly až 8 milimetrů,“ hodnotil nedělní práci řetězovou pilou.

„Bylo důležité, že se podařilo bezpečně zafixovat jeřáb. Bezpečnost je klíčová. Nesmí se stát žádný karambol,“ zdůraznil majitel dřevorubeckého muzea v Ratajích nad Sázavou na Kutnohorsku, kde vystavuje 160 pil.

Kmen mosteckého smrku musel po pokácení seřezávat, aby se vešel do připraveného otvoru na Václavské náměstí. „Je to náročné, řeže se přes suky. Je to kombinace podélného a příčného řezání, řetěz musím mít vždy tak nabroušený, aby vyhovoval ve všech okamžicích,“ doplnil Jiří Vorlíček.

Vánočka a řízečky zdarma

Vánoční trhy ve spodní části Václavského náměstí začnou v sobotu 2. prosince a potrvají do 6. ledna. Návštěvníci se můžou těšit nejen na slavnostně osvícený strom z Mostku, ale také na stánky s občerstvením, vánočním zbožím a ukázkami tradičních lidových řemesel. Stánky s vánočním zbožím budou otevřeny od 10:00 do 22:00, zatímco stánky s občerstvením zavírají až ve 24:00.

„Chtěli bychom se jet podívat, jak vypadá náš strom na Václaváku,“ podotkla starostka Mostku Dagmar Včeláková. Mezi lidmi, kteří kácení stromu v neděli sledovali, dokonce zazněl nápad na výpravu autobusem.

V Mostku rozsvítí svůj vánoční strom v neděli 3. prosince v centru obce. Při akci, která začne 16:30, vystoupí děti ze základní a mateřské školy, zdarma se bude podávat čaj, vánočka a řízečky, za dvacetikorunu bude svařák, grog a medovina. Děti můžou vhodit svoje vánoční přáníčka do Ježíškovy schránky.

Zdroj: Deník

