S rudou hasičskou Pragou RN z roku 1955 dělají dobrovolní hasiči v Rubousích parádu hlavně na soutěžích. "Kdyby nám ji vzali mohli bychom sbor rozpustit. Neměli bychom jak dojet se stříkačkou a hasičským žebříkem na soutěže. Za osobák to zapřáhnout nejde. S novým autem by to ale stejně nebylo ono. Veterán je naše srdcovka," okomentoval hrozící prodej Pragovky starosta SDH Robousy Miloš Slivko.